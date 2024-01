DOKONČENÉ LETOS

Domov pro seniory Šternberk

Vizualizace nového domova pro seniory ve ŠternberkuZdroj: Zdroj Město Šternberk

V příjemné lokalitě v sousedství Tyršových sadů a zároveň blízko centra vloni v dubnu zahájilo město Šternberk výstavbu nového domova pro seniory. Celkové náklady činí 171 milionů korun. Městu se podařilo získat dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši necelých 60 milionů korun.

V novém zařízení sociálních služeb najde domov pět desítek seniorů, což podle radnice odpovídá dlouhodobé poptávce občanů a praxí dlouhodobě ověřené provozní efektivitě v počtu potřebných pracovníků a velikosti provozního zázemí.

V částečně zapuštěném suterénu budou podle projektu umístěny obslužné prostory přístupné samostatným vstupem. „O úroveň výše hlavní podlaží umožňuje bezbariérové uspořádání prostor pro klienty s výstupem do zahrady pro každý pokoj,“ přiblížila mluvčí radnice Irena Černocká.

Prosklené dveře z pokoje do zahrady umožní propojení vnitřních společných prostor, které tak mohou zůstat přehledné pro personál a uživatelsky příjemné pro klienty.

„Tato koncepce umožňuje budoucí zvýšení kapacity domu rozšířením o další patro,“ vysvětlila mluvčí.

Podle původních plánů by mělo být hotovo do konce listopadu, kdy by se do nového domova mohli začít stěhovat první obyvatelé.