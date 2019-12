Vánoce jsou svátky klidu. To si ovšem nemyslí známý prodejce klobás na prostějovských vánočních trzích. Při jeho nelehké práci mu šlo doslova o život. Opakovaně mu totiž do topeniště nějaký dobrák vhodil petardy…

Na prostějovských vánočních trzích je rušno každý den. Klobásky od Šani už lidem chutnají více než deset let. | Foto: Deník / Zdeněk Vysloužil

"Stalo se mi to 9., 10., 11. a 13. prosince. Nejhorší byl ten první den. Při rozfoukávání topeniště mi to prsklo přímo do obličeje," popisoval traumatizující zážitek prodejce, kterého zná půl Prostějova pod přezdívkou Šaňa.