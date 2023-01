V Samotiškách bylo do prvního kola aktuálních prezidentských voleb v seznamech zapsáno 1 030 voličů. K urnám jich v pátek a sobotu přišlo 75,44 procent. Vítěz prvního kola Petr Pavel získal 307 hlasů, druhý Andrej Babiš jich měl 190.

Překvapivé přitom byly výsledky prezidentských voleb v Samotiškách už v minulosti.

V roce 2018 tam Jiří Drahoš ve druhém kole dostal 59,87 procent hlasů, Miloš Zeman tehdy získal 40,12 procent hlasů. Podobně v roce 2013 hlasovalo ve druhém kole pro Karla Schwarzenbergera 59,49 procent voličů a pro Miloše Zemana 40,50 procent. Rozdíl mezi oběma kandidáty tehdy dosahoval téměř dvaceti procent.

Méně seniorů, hodně vysokoškoláků

Důvodů, proč v Samotiškách voliči dvakrát po sobě s výrazným rozdílem hlasovali pro protikandidáty Miloše Zemana je podle starostky Jany Zavadilové více.

V obci, která se od Olomouce osamostatnila v roce 1993, se totiž od té doby výrazně proměnila struktura obyvatelstva.

„Máme tady méně seniorů než v okolních vesnicích. Do novostaveb se přistěhovalo hodně Olomoučanů, často jsou to lékaři, právníci a lidé s vysokoškolským vzděláním. V rámci mikroregionu Šternbersko, jehož jsme členem, dokonce máme nejvyšší vzdělanost obyvatel v rámci členských obcí,“ popsala starostka.

V Samotiškách aktuálně žije více než 1400 obyvatel, za posledních třicet let se v obci usadily stovky nových občanů.

„Počet obyvatel za tu dobu vzrostl o třetinu, obec hodně omládla. Zřejmě máme jinou strukturu obyvatel, odlišnou od okolních vesnic v regionu a je to pak znát i při výsledcích voleb. Je to ale jen můj osobní názor,“ dodala Jana Zavadilová.

"My obyčejní volíme Babiše"

A co si myslí místní občané? Ač bylo v úterý dopoledne krásné slunečné počasí, byla obec téměř liduprázdná. Jen před prodejnou smíšeného zboží si cestou z nákupu povídali dva senioři. O výsledcích prezidentských voleb to ale nebylo.

„Volit jsem nebyla, o politiku se už nezajímám. Proč u nás vyhrál zrovna Petr Pavel? Nevím, čím tady lidi zaujal, že mu dali tolik hlasů,“ kroutila hlavou důchodkyně.

Ani její společník během uplynulého víkendu prezidenta volit nešel.

„Kdo bude hlava státu, to vůbec neřeším, mám teď úplně jiné starosti, se zdravím. Nový prezident naše politiky stejně nezmění, všichni se tam jen pořád hádají. Nejsou schopní se spolu na ničem kloudném domluvit,“ poznamenal sedmdesátník.

Seniorka, která po chodníku vedla do táhlého kopce jízdní kolo, byla přesvědčena o tom, že výběr prezidentského kandidáta souvisí i s tím, zda se jedná o starousedlíka nebo člověka, který se do obce přistěhoval.

„Já jsem z Tovéře a u nás to taky vyhrál ´generál´, měl 151 hlasů a Babiš 96. Za poslední léta se k nám přistěhovala spousta lidí, postavili si u nás nové ´baráky´ a je to tam samý doktor. My, obyčejní lidé, volíme Babiše a ti, co mají tituly, to tentokrát ´hodili´ do uren Pavlovi,“ prohlásila seniorka. Také v Tovéři, která má okolo pěti stovek voličů, v minulosti občané při volbě prezidenta upřednostnili Jiřího Drahoše a Karla Schwarzenberga před Milošem Zemanem.