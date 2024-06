"Zahajujeme samosběr ve středu 26. června od 16 hodin. Počítáme s tím, že se bude trhat tři týdny, protože máme několik druhů odrůd, které dozrávají postupně," informuje Barbora Kubová, která s manželem Luborem před sedmi lety sady založila.

"V porovnání s loňskem nás letos potrápil mráz. Některé stromy nerodily. Ale zájem bychom měli uspokojit, máme přes 5 tisíc stromů," říká manželka majitele sadů.

"Myslím, že cena 14 korun za kilo je zajímavá. Navíc jsou naše sady udržované bez chemických postřiků, takže nabízíme bio kvalitu," dodává Kubová.

Samosběr v Ponikvi startuje ve středu 26. června od 16 hodin. "Od středy do pátku se bude trhat od 16 hodin do setmění. Začátkem prázdnin, tedy od soboty 29. června pak denně od 9 do 21 hodin. Doporučujeme ale zájemcům, aby se den předem telefonicky nahlásili a domluvili," uzavírá sadařka. Telefonický kontakt na Sady Ponikev: 736 665 991.