Pěstitel Ladislav Kašpar začal se samosběrem zeleniny před dvěma roky. Lidem nabídl hlavně cibuli a kořenovu zeleninu.

Zkusil i zelí a další plodiny. Odezva byla mimořádná. V době sklizně připomínalo jeho pole u Těšetic mraveniště. Pro kvalitní zeleninu za pár korun se sjížděli lidé z celého Česka.

„Vloni jsem měl i pár melounů. Když jsem viděl, jak děti prosily rodiče, jestli by si mohly utrhnout, bylo mi jich až líto. Melounů bylo pár a zájem obrovský. Lidé odnesli všechno. I maličké plody. Brali si je jako raritu,“ popisoval pěstitel.

Plochu proto více než desetkrát rozšířil na letošních 1,5 hektaru. Přestože do sklizně je ještě daleko, pěstitel už v těchto dnech denně odpovídá na otázku, zda si lidé nemohou přijet pro meloun.

„Trochu se bojím logistiky, jak to dopadne. S trochou ohleduplnosti a pochopení zákazníků to ale jistě zvládneme,“ představoval si pěstitel očekávané davy v polích nedaleko Olomouce.

Počasí moc nepřálo

K samosběru budou hned dvě odrůdy pruhovaného vodního melounu. Počasí v posledních dnech jim však moc nepřálo.

„Květy jsou citlivé na srážky, hned uhnijí. Meloun chce teplo a spíše sucho,“ hodnotil situaci na plantáži.

„Ale je to dobré. Hlavní věc, aby nepřišly kroupy, to by byl konec,“ obával se.

Kdo by se už v těchto dnech chtěl vydat na pole s atraktivní plodinou, toho pěstitel varuje.

„Pole je mimo komunikaci a mám přehled, když se tady někdo pohybuje. Určitě by se to nikomu nevyplatilo. Hlavně melouny nejsou zdaleka zralé, byla by to zbytečná námaha,“ odrazoval nevítané zájemce.

Sklizeň zeleniny plánuje zahájit 25. srpna.

„Jestli je meloun ovoce nebo zelenina? I když plody se sladkou dužinou jsou řazeny mezi ovoce, meloun je zelenina. Patří mezi tykvovité,“ usmál se pěstitel.