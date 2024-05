"První samosběr plánujeme na čtvrtek 16. května. Ohrozit to může pouze déšť," informoval majitel prostějovské jahodárny Ondřej Dostál.

"Pomrzla nám tak třetina úrody. Proto letos nebudeme prodávat jahody na stáncích, ale pouze formou samosběru," dodal Dostál, který v Prostějově pěstuje jahody na rozloze 5,5 hektaru.

"Další termíny budeme aktuálně zveřejňovat na našich webových stránkách, které denně aktualizujeme. Vše je závislé na počasí, v případě dešťů se samozřejmě sbírat nebude," upozorňuje zákazníky Ondřej Dostál.

Samosběr jahod v Prostějově začal! Takto to vypadá na plantáži

Vstup do jahodárny je za Určickou ulicí, k dispozici je velké parkoviště. Samosběr je možný do vlastních nádob, ale lze si také koupit košík na místě.

"Platí se pouze v hotovosti. Provozní doba v den samosběru je od 9 do 18 hodin," vzkázal majitel plantáže, který má další jahodárny i v Brně nebo Olomouci - Slavoníně.