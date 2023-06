Oblíbený samosběr jahod zahájí letošní sezonu již v úterý 6. června. Pro zájemce sladkých červených plodů je k dispozici šest hektarů. Cena za kilogram zůstává stejná jako v předchozích třech letech, tedy 75 korun.

Samosběr v prostějovské jahodárně, 2. června 2022 | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

"V případě, že nebude pršet plánujeme první samosběr v úterý 6. června. Letošní úroda vypadá mnohem lépe než loňská, kdy nás trápily deště. Teď už by ale jahody potřebovaly déšť, i když zaléváme ráno i večer," informuje majitel prostějovské jahodárny Ondřej Dostál.

Jahody by měly být až do konce července. "Letošní sklizeň by měla být dlouhá. Máme vysazeny ranné i pozdnější odrůdy. Počítám, že by se mohlo sklízet až do 25. července," doplňuje Dostál.

Prostějovská jahodárna se nachází za Určickou ulicí a k dispozici je velké parkoviště. Samosběr je možný do vlastních nádob a je možné si koupit košíky i přímo na místě. "Platba je možná pouze v hotovosti. Kdy a v který den budou probíhat samosběry zveřejňujeme pravidelně na našich webových stránkách. Provozní doba v den samosběru je od 10 do 18 hodin," uzavírá majitel plantáže.