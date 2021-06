Desetiletá tradice má své stálé zákazníky. "Přijeli jsme si s celou rodinou natrhat trochu jahod. Jezdíme sem pravidelně, já jsem letos po operaci kolene, takže funguji jako hlídač dvou malých vnoučků. Jahody sbírají manželka a snacha," sdělil Deníku Pavel Hanák ze Žďárné s tím, že má k Prostějovu blízký vztah.

"Absolvoval jsem zde zemědělskou střední školu a přímo naproti jsem chodil do školního statku na praxi. Do Prostějova jsem vždycky jezdil rád, je to pěkné, klidné a čisté město."

Počasí letos začátek samosběru výrazně posunulo.

"Bylo dlouho chladno, jahody dozrávají pomalu. Mladé porosty jsou vcelku v pořádku, ale starší, které loni a i teď potrápily deště a teď se k nim přidalo sucho, nejsou v ideální kondici," říkal provozovatel jahodárny Ondřej Dostál a dodal: "Zájem sběračů roste každým rokem. Spíše máme problém uspokojit poptávku a vypěstovat dostatečné množství jahod. Letos máme jahody na čtyřech hektarech."

Úroda je slabší než v předchozích letech.

"Jahody málo vykvetly, je jich poměrně málo. Obávám se, že pokryjeme tak třetinu poptávky. Celkový výnos bude slabší," říká Dostál a doplňuje: "Určitě nebudeme mít otevřeno denně. Prosím, aby lidé sledovali naše webové stránky, které aktualizujeme denně a dáváme tam informace, který den se bude trhat. Někdy se stane, že máme dosbíráno třeba ve dvě odpoledne a lidé pak jezdí zbytečně."

Oficiálně se jahody sbírají od 8 do 18 hodin a za kilo se platí pětasedmdesát korun. "Za těch deset let, co jahodárnu provozuji jsme zdražili o dvacet korun. To znamená o dvě koruny za rok. Myslím si, že se nejedná o vysokou cenu, když si vezmete kvalitu a fakt, že se jedná o přirozeně vypěstované české jahody," uzavírá Ondřej Dostál.