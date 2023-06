Členové a příznivci klubu SK Rošáda Pprostějov uspořádali v sobotu 3. června již 7. ročník šachového turnaje Chess Open Prostějov 2023, jehož součástí byl i tradiční souboj mezi družstvy rodinného klanu Londinů proti výběru hráčů Pprostějova.

V popředí vlevo 1. nasazený hráč turnaje Peter Adamko a proti němu FM Vít Václav Valenta 5. nasazený hráč. | Foto: Se souhlasem Pavla Bráchy

Turnaj proběhl ve venkovních prostorách renesančního zámku, který si loni připomněl 500 let od založení.

Před zahájením hlavního turnaje proběhl exhibiční zápas mezi rodinným klanem Londinů a výběrem Prostějova. Organizací zápasu byl pověřen Milan Londin ml., hrálo se na osmi šachovnicích s tempem 2 x 15 min.

Během tohoto zápasu probíhala registrace na hlavní turnaj. Celkově se do turnaje zaregistrovalo 66 hráčů. Z České republiky se turnaje zúčastnili zástupci sedmi krajů, reprezentující 28 oddílů a dále tradiční účastníci z Polska reprezentující partnerské město Šroda Wielkopolska a letos poprvé přijali účast v turnaji přátelé z družebního klubu Dms Žilina – Slovensko.

Samotný turnaj zahájila v 9.15 hodin moderátorka Terezka Boháčová, která přivítala jak samotné hráče, tak i hosty turnaje. Za město Prostějov účastníky přivítali radní Alena Pagáčová a Radim Weisser. Za delegaci z Polska p. Boguslav Birnat. Za pořádající šachový klub Rošáda Prostějov předseda a zároveň ředitel turnaje p. Pavel Navrátil.

Poté následovalo vyhodnocení a předání putovního poháru vítěznému družstvu exhibice, kterým se stalo družstvo klanu Londinů.

Výsledek utkání: LONDIN – PROSTĚJOV 5 : 3

1. LONDIN Šimon - MOHAPL Tomáš 1 : 0

2. LONDIN Martin sr. - ZAJÍČEK Tomáš ½ : ½

3. LONDIN Milan sr. - VIRGLER Karel 1 : 0

4. LONDIN Milan jun. - BRÁCHA Pavel 1 : 0

5. LONDIN Martin jun. - URBAN Jakub 0 : 1

6. INDROVÁ Jana - MATĚJÍČKOVÁ Lucie 1 : 0

7. INDRA Antonín - NESVADBA Jiří 0 : 1

8. LONDIN Michal - NAVRÁTIL Ondřej ½ : ½

VÝSLEDEK 5 : 3

Následně předal ředitel turnaje Pavel Navrátil dárkový šek na částku 5000 Kč Martinu Klimešovi od členů Šachového klubu ROŠÁDA Prostějov. (Na nákup zdravotních pomůcek) Rozhodli jsme se tak na základě článku, který se k nám dostal:

Pro ty z Vás ,kteří by chtěli Martina podpořit přidávám odkaz na transparentní účet. https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2402570304, transparentní účet: 2402570304 / 2010. Fio bank

Pro ty z Vás ,kteří by chtěli Martina podpořit přidávám odkaz na transparentní účet. https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2402570304, transparentní účet: 2402570304 / 2010. Fio bank

Po zahajovacím ceremoniálu dostala slovo hlavní rozhodčí p. Jana Indrová, která účastníkům sdělila nezbytné informace a turnaj mohl začít prvním kolem, které nalosoval a celý turnaj řídil velezkušený Zbyněk Kracík.

Turnaj probíhal za krásného slunečného počasí ve velice přátelské atmosféře. Rozhodčí nemuseli řešit žádné problémové situace i když se turnaj hrál v celku rychlém tempu a to pouze 2 x 13 min. bez přidání času.

Vše probíhalo v pohodě. Po 4. kole byl naplánován oběd, ale vzhledem k technickému problému se oběd posunul až po odehrání 5. kola. Nebyl to ovšem žádný tragický problém, neboť pořadatelé připravili pro hráče 150ks koláčků, aby zahnali hlad.

Guláš jako v minulých ročnících pro hráče připravili pánové Leoš Skládal a Pavel Grulich.

Po asi půlhodinové pauze na oběd se pokračovalo v turnaji. Na špici se převážně pohybovali nejvýše nasazení hráči. Po 6.kole se dostal do vedení Eduard Buček ze Slovenska o půl bodu před prostějovským Romanem Závůrkou a dalšími 8 hráči, kteří ztráceli na lídra již celý bod.

V 7.kole proti sobě nastoupili první dva hráči turnaje Závůrka vs. Buček a když prvně jmenovaný vyhrál zdálo se, že o vítězi turnaje je rozhodnuto. Měl půl bodu náskok před Slovenskou dvojicí Adamko, Buček a celý bod před dalšími 11 pronásledovateli.

V následujícím 8.kole všichni tři vyhráli, a tak se o vítězi rozhodovalo v posledním kole.

V něm oba slovenští zástupci vyhráli, zatímco Roman Závůrka „pouze“ remizoval. Všichni tři nasbírali shodně 7,5 bodů, takže na řadu muselo přijít pomocné hodnocení, které rozhodlo o celkovém pořadí na stupních vítězů.

Vítězem turnaje se stal: Eduard Buček ze Sk Dms Žilina.

Konečné pořadí

Jméno Body Klub

1. Buček Eduard 7,5 Sk Dms Žilina

2. Závůrka Roman 7,5 Oddílu šachu Sportovního klubu Prostějov

3. Adamko Peter 7,5 TJ Slavia Caissa Čadca.

4. Sochor Stanislav 6,5 Agentura 64 Grygov

5. Valenta Vít Václav 6,5 SK Velké Losiny

6. Musil Vítězslav 6,5 Agentur 64 Grygov

7. Rozmiarek Krzysztof 6 Hetman Šroda Wielkopolska

8. Ambrozi Peter 6 Sk Dms Žilina

9. Roman Solil 6 Tj Lanškroun

10. Molnár Jiří 6 ŠK Olomouc

11. Brácha Pavel 6 SK Rošáda Prostějov

12. Závodný Jaroslav 5,5 ŠK Vsetín

13. Londin Milan ml. 5,5 Oddílu šachu Sportovního klubu Prostějov

Konečné pořadí dívek a žen

Jméno Body Klub

1. Indrová Jana 4,5 ŠO Hlinsko

2. Matějíčková Lucie 4 SK Rošáda Prostějov

3. Rampulová Markéta 4 SK Lokomotiva Brno

Konečné pořadí chlapců

Jméno Body Klub

1. Wagner Rostislav 5 ŠK Olomouc

2. Sikora Jan 4 SK Rošáda Prostějov

3. Klimeš Martin 3,5 SK 1921 Zábřeh

Po vyhlášení výsledků byla pro účastníky turnaje zajištěna komentovaná prohlídka Prostějovské radnice s 66 m výstupem na radniční věž s překrásným výhledem po okolí, a především na Hanácké Mont Blanc. Kdo si prohlídku nechal ujít, může si ji dát příští rok.

Tak proběhl 7. Chess Open Prostějov 2023.

Za pořadatelský tým bych chtěl poděkovat všem zúčastněným, všem hráčům za bezproblémový průběh při hře, rozhodčím, moderátorce, kuchařům a všem, kteří se podíleli na organizaci a podpoře turnaje zejména pak řediteli a duši celého turnaje panu Pavlu Navrátilovi, a zvláště neviditelnému Pavlu Vaculkovi, který měl na starosti technické zabezpečení celé akce, a všem kteří nám poskytli finanční podporu, bez které by se turnaj nemohl uskutečnit.

Organizační výbor se rozhodl o dodatečné udělení ceny Fair play, a to hned dvěma hráčům za dnes již málo vídanou věc.

V prvním případě Slovenský hráč Peter Adamko v souboji s Víťou Valentou v časové převaze, kdy měl 48 s proti Vítovým pouhým 8 s přijal remis a nesnažil se soupeře shodit na čas. Možná mu ten půl bod chyběl k vítězství v turnaji, ale jak sám později řekl, tak z takového vítězství by neměl nikdy radost. Paní Valentová při ověřovacím telefonátu, jak vše proběhlo, mé informace potvrdila a řekla, ten hráč byl frajer, (vůbec ale nevěděla o koho se jedná) stála u partie a vše sledovala.

Znám velmi, velmi málo lidí, kteří by se zachovali podobně jako Peter.

Peťo jsme rádi, že jsi přijal pozvání na náš turnaj a svým přístupem ke hře a soupeřům jsi ukázal, že jsi nositelem čestnosti a slušnosti. Děkujeme.

V druhém případě se jedná o hráče Martina Londina jun. proti Martinu Klimešovi.

Nevím přesně jak vše probíhalo, ale od Martinova otce Milana Londina jsem se dozvěděl, že jeho syn, i když ve vyhrané pozici, nechtěl Marťu Klimeše shazovat na čas a navrhl mu remis. Martin Klimeš má velký hendikep a zejména rychlé partie nejsou pro něj 2x vhodné. Jenže je zapálený hráč a každý, byť malý úspěch, je pro něj velká radost.

Oceňujeme dnes již málo vídaný přístup zvláště u mladých hráčů a krásné gesto, které Martin udělal. Doufám, že se na nás nebude zlobit za zveřejnění, ale přístup Martina není běžnou věcí a ocenění a poděkování si zaslouží. Martine děkujeme Ti za krásné gesto.

Ceny oběma hráčům předáme při zahájení příštího ročníku.

Pavel Brácha