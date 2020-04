Brány populárního kempu se letos poprvé otevřely v pátek. "Zahájili jsme sezonu jen na zkoušku. V nabídce máme pouze nápoje. Uvidíme jaká budou další vládní opatření a budeme moci v dohledné době otevřít i kuchyni," informoval správce kempu Petr Piňos.

Rozlehlý areál kempu splňuje všechna omezení. Lavičky v desetimetrových odstupech, upravené travnaté plochy skýtající dostatečný individuální prostor.

"Jsem rád, že si lidé našli cestu i v současném stavu. Jsou disciplinovaní, slušní. Dodržují odstupy, každý si hlídá své soukromí a je vidět, že už jsou asi naučení. Navíc tu máme všude i cedulky s příkazy, zákazy či upozorněními," komentuje správce Piňos.

Možnosti vychutnat si točený lahodný rezavý mok využila spousta návštěvníků.

"Je to tu fajn. Žádný stísněný prostor, na lidi okolo sice vidíme, ale bezprostřední kontakt nehrozí. Navíc jsou tu všude výstražné pásky. I ve frontě k okénku stojí lidé v dostatečných rozestupech," pochvalovala si například sympatická maminka sedmiletého chlapečka.

Jak má velikonoční provoz kempu vypadat, konzultoval správce s odborníky.

"Volali jsme hygienu, i na policii. Dali nám přesné instrukce a doporučení, kterými se řídíme," sdělil Deníku Petr Piňos a závěrem dodal: "Původně jsme chtěli otevřít poprvé právě na Velikonoce. Mělo to být ale všechno jinak. Počítali jsme s živou hudbou, rožněním nebo opékáním. Ale alespoň to funguje takhle, jsem za to rád."