Zajímavý kousek ryzí přírody na dohled dálnice D1 spojující Brno s Kroměříží. To je rybník Lopaťák, vodní plocha ležící na hranici katastrů tří obcí – Vitčic, Pavlovic u Kojetína a Vrchoslavic, na jihu Prostějovska.

Rybník Lopaťák, Vrchoslavice, květen 2024 | Video: Zdeněk Vysloužil

Odpočinkové a výletní místo, na kterém se pravidelně setkávají na Nový rok občané všech tří výše zmíněných obcí, v současnosti ruší stavební hlomoz.

"V současnosti se rybník čistí, dotěžují se spadané a naplavené hlíny. Před šesti lety, při přívalových deštích, se z okolních polí do rybníka splavilo tolik hlíny, že jeden ze soustavy tří rybníků, které tvoří Lopaťák, byl úplně plný," informoval Dušan Svozílek, starosta Vrchoslavic, do jejichž katastru Lopaťák patří.

Problém se začal řešit v roce 2020

"Zjistili jsme, že musíme rybník vypustit, aby vyschnul. Sehnali jsme povolení a stalo se. Čekali jsme téměř čtyři roky, než vyschl natolik, aby do něj mohla najet těžká technika a začalo se kopat," popisuje Svozílek.

Vytěženo bylo okolo 10 tisíc tun

"Vytěžený materiál byl zpětně použit v okolí rybníka. Srovnali jsme břehy, zpevnili hráz a udělali novou příjezdovou cestu," pokračuje starosta.

Nová tradice? Lidé se na Nový rok sešli u Lopaťáku

Rybník bude nabídnut k pronájmu. "Jedná se chovný rybník v majetku obce, který chceme pronajímat rybářům," dodává.

Okolí se promění v relaxační oázu

"V okolí Lopaťáku vznikne i naučná stezka s posezením a místem pro rekreaci. Počítáme i s umístěním obecního včelína. Ve Vrchoslavicích funguje i oddíl 3D lukostřelců, takže by tam mohli mít střelnici," poodhalil budoucnost starosta.

Základní terénní práce by měly být hotové do konce letošního května. Následovat bude výsadba stromů a keřů. "Sázení nebude mít vliv na rybník, který se bude napouštět. Myslím, že už v červnu by tam mohla být voda. Plány jsou velké. Chceme, aby se Lopaťák stal zajímavým místem pro širokou veřejnost, ale i pro rybáře," uzavřel Svozílek.

Rybník Lopaťák Rybník Lopaťák a jeho okolí se revaitaizuje. Na jihu Prostějovska vzniká relaxační zóna. květen 2024 Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil Rybník byl založen v roce 2008 v trvale podmáčené lokalitě Lopata. Tvoří jej tři propojené vodní nádrže s převážně krajinotvornou funkcí. Jsou součástí systému ekologické stability v lokálním biocentru a vytváří podmínky pro život vodních živočichů. Rybník má částečně i retenční funkci s malým zásobním prostorem.

