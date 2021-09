Zamilovaný, nešťastná a všichni v extázi. Živé koncertní vystoupení party rockerů z Kutné Hory, udělalo nezapomenutelnou tečku za letošním hudebním létem v konickém Zámeckém parku. Téměř dvouhodinová smršť dobré hudby a chytlavých songů bavila k tisícovce posluchačů.

Foto: DENÍK/Zdeněk Vysloužil

"Jednalo se o letošní poslední venkovní koncert a stálo to za to. Byla to taková třešnička na pomyslném dortu. Kluci jsou super, na nic si nehrají a hudbou baví sebe i fanoušky," pochvaloval si Tomáš ´Mamut´ Grepl, hudební manažer, který Rybičky do Konice dostal.