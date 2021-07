Když se řekne Konice, co se vám vybaví?

"Krásné městečko na úpatí Drahanské vrchoviny. Poloha Konice uprostřed přírody a samozřejmě i atraktivní záležitosti přímo ve městě, jsou tím, co mohou návštěvníkům nabídnout."

Čím myslíte, že je Konice zajímavá?

"Jsme obec s rozšířenou působností, která sdružuje dvacet obcí. Největší důležitost bych viděl v tomto. Nabízíme širokou infrastrukturu služeb občanům, nejen zastoupením všech potřebných úřadů, ale i širokou škálou obchodů, finančních, lékařských a lékárnických služeb, předškolní i školní vzdělávání. Máme základní uměleckou školu i gymnasium. Jednoznačně se to prokázalo v době, kdy nás trápil covid. V tom období jsme byli dostatečně soběstačnou enklávou. Lidé si v Konici mohli vše potřebné zařídit a vyřídit."

Je Konice zajímavá i turisticky?

"Jsem přesvědčen, že ano. Máme zde krásný zámek, ve kterém je kromě zajímavého Muzea řemesel i možnost prohlídek dalších poutavých expozic. Po COVIDu se rozbíhají i gastro služby, kromě cukrárny na náměstí se u nás mohou lidé dobře najíst ve dvou restauracích. Zajímavá je i oblast Čertových rybníků. K zajímavým výletům láká i blízké okolí s úchvatnou přírodou. Trochu nás trápí ubytovací kapacita, která není dostatečná."

Rozvoj turistiky a cykloturistiky je jednou z hlavních priorit města, že?

"Existuje vytýčení cyklistické trasy údolím říčky Romže, která spojuje Prostějov s Konicí, podél železniční tratě, tím pádem s minimálním převýšením. Město Konice je nositelem projektu, sdružujícího obce a další osoby, jehož cílem je změnit cyklotrasu na kvalitní cyklistickou cestu. Moc bych si přál, a děláme proto vše, abychom začali s budováním v roce 2022. Současně zahajujeme aktivitu s Regionem Haná, abychom obdobnou trasu nabídli i do krajského města."

V plánu je rekonstrukce městského centra, že?

"Ano, aktuálně je před dokončením projektová dokumentace, která vychází z architektonické studie. Naše plány se nedotýkají jen náměstí, ale i přilehlých ulic prostoru před zámkem. Naše představa je taková, že náměstí poskytne lidem nejen lákavou a klidnou odpočinkovou zónu propojenou s prostorem před zámkem, ale rovněž prostor, který bude umožňovat tradiční městské trhy a setkávání občanů na společných akcích. Počítá se i s přesunem parkoviště. V plánu je velmi originální kašna."

Kdy plánujete s rekonstrukcí začít?

"Obdobně jako u projektu cyklocesty netrpělivě čekáme na to, až začne stát vypisovat dotační tituly. V současnosti se vše nějak pozdrželo. My chceme být a určitě budeme připraveni a v okamžiku, kdy budou dotační tituly vypsány budeme žádat."

Jaké máte další plány?

"Plánujeme rekonstrukci víceúčelové sportovní haly. Předpokládáme, že by byla využívaná celoročně sportovci z celého regionu."

Zmínil jste plány, co už jste stihli za poslední tři roky udělat?

"Do konce jsme dotáhli rekonstrukci komunitního centra. Myslím si, že se přestavba sokolovny podařila, vždyť jsme rovněž vycházeli z návrhu architekta. Upravujeme i venkovní prostory, abychom ke komunitnímu setkávání nalákali všechny lidi našeho města. Naše investice jdou i do rekonstrukcí místních komunikací a celých ulic. Konice je dost zatěžována dopravou, zvláště v zimních měsících, kdy se kamiony vyhýbají mohelnickému kopci a jezdí přes Konici."

Registrujete zájem o možnost bydlení ve vašem městě?

"Ano. Uvedli jsme v život projekt budování infrastruktury pro výstavbu rodinných domů. Aniž bychom dělali reklamu, všechny pozemky jsou prodány. V budoucnu plánujeme výkupy pozemků pro další výstavbu."

Co vás pro změnu trápí?

"Co nás trápí? Trápí nás to, co většinu měst a obcí. Přebujelá administrativa dotačních titulů, zastavená aktivita pozemkových úprav, potřebovali bychom další ordinace zubního lékaře i praktického lékaře, v regionu tyto služby ubývají. Trápí nás dopad Covidu na rozpočet města a tedy na naše investiční možnosti. Trápí nás stav silnic. Mohl bych pokračovat, ale nechci končit negativně. Konice je skutečně dobrým místem pro život, nabízí svým občanům vše, co má město nabízet a věřím, že se nám bude dařit rozvíjet i místní pracovní trh."