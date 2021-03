Když se řekne Nezamyslice, co vás napadne?

"Je to moje rodiště, takže domov. Žiji zde přes padesát let."

Vítr vás za tu dobu nezavál někam jinam?

"Zavál. Vzhledem k tomu, že jsem pracoval dvacet let v bankovnictví a měl na starosti Prostějovsko, Blanensko, Vyškovsko, tak ano. Pět let jsem působil dokonce až ve Zlíně. Pořád jsem ale bydlel v Nezamyslicích a vždycky jsem za prací jen dojížděl."

Co jste za dobu, kdy jste ve funkci v obci všechno udělali?

"Bylo toho vcelku hodně. V prvním roce jsme koupili vozidlo na bioodpad, dále pohřební vozidlo. Půl roku na to jsme zkolaudovali novou hasičárnu, kterou jsme posléze vybavili novou cisternou Scania za téměř šest milionů korun. Dva roky zpátky jsme hasičům koupili ještě novou devítimístnou dodávku. V roce 2017 jsme přistavili novou budovu školy – blok C. Předloni jsme zrekonstruovali blok B na moderní učebny. Pak byla i spousta menších akcí, jako vybudování víceúčelového hřiště, dětského nebo workoutového hřiště."

Máte pro zájemce i stavební parcely?

"V letech 2016-2017 jsme zasíťovali sedmnáct stavebních parcel. V roce 2018 byly všechny parcely prodány, rozjela se výstavba nových rodinných domů a vznikla tak nová ulice Končiny."

Čím jsou podle vás Nezamyslice pro případné zájemce o bydlení zajímavé?

"Výbornou dopravní dostupností a tím, že tu máme prakticky všechno, co k životu potřebujete. Od školy, školky přes zdravotní středisko, koupaliště, hřiště. Jsme propojení cyklostezkami na všechny strany. Zastavuje tu vlak na tři směry, prakticky za humny vede dálnice D1, takže do krajských měst Brna, Zlína a Olomouce se dostaneme do půl hodiny."

Zájem o bydlení u vás tedy je?

"Ano a obrovský. Téměř denně nebo minimálně jednou týdně mi někdo volá nebo napíše email, jestli tu nemáme volný dům nebo parcelu. Měl jsem i takový případ, že se ozvala paní až z Ústí nad Labem, že si našla při hledání bydlení Nezamyslice a podle fotek na internetu se jí tak zalíbily, že si zavolala."

Zajímavostí je i vlastní pohřební služba, že?

"Je to takový unikát. Nevím, která obec široko daleko má vlastní pohřební službu. Tradice pohřebnictví byla v Nezamyslicích už za bývalého režimu. My jsme to jen po revoluci převzali."

S tím souvisí i udržovaný hřbitov?

"V posledních letech jsme zmodernizovali celou smuteční obřadní síň, prostor před ní i celou hřbitovní zeď. Dále jsme postavili kolumbárium s kapacitou 84 schránek."

Napadne vás vůbec něco, co u vás chybí?

"Těžko říct… V minulosti se nám nepodařilo obnovit provoz lékárny a problém budeme mít v budoucnu pravděpodobně s lékaři. V současnosti máme zajištěnu kompletní zdravotní službu, od praktického lékaře, přes pediatra, zubaře a dojíždějícího gynekologa. Ale všichni tři prvně jmenovaní jsou již v důchodovém věku. Několik let se pokoušíme najít náhradu, ale stále se nedaří."

Jaké největší investice vás čekají v nejbližší době?

"Na začátku ledna jsme začali s rekonstrukcí domu, ve kterém dříve sídlila Základní umělecká škola a teď byl deset let opuštěný. Jedná se o zcela zásadní rekonstrukci, po které by mělo v domě vzniknout šest sociálních bytů. Zkolaudovány by měly být letos na podzim."

A v trochu vzdálenější budoucnosti?

"Plánujeme protipovodňová opatření. Poslední dva deštivé roky se podepsaly na tom, že v celé republice stojí na polích voda. My nejsme výjimkou a tím, že jsme na rovině, tak nám voda z polí přitéká do ulic. V lokalitách Končiny, Trávníky a za fotbalovým hřištěm budeme muset vybudovat nějakou zábranu. Aktuálně chystáme studii, realizace by se měla uskutečnit v roce 2022."