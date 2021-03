Když se řekne Mostkovice, co vás napadne?

"Moje rodné hnízdo. (smích) V Mostkovicích jsem se narodil, vyrostl a jsem zde celý život."

Na co jste ve vaší obci hrdý, co se vám líbí?

"Líbí se mi, že máme z jedné strany rovinu a z druhé kopce, lesy a přírodu. Pak ještě vodu v podobě přehrady. Takže tu máme všechno, co člověk potřebuje."

Plumlovská přehrada patří katastrálně vám, ale jmenuje se po sousedech…

"Ze tří čtvrtin patří pod Mostkovice. Jenž oni mají zámek, tak asi proto se jmenuje plumlovská. S tím ale asi nic nenaděláme. My víme, že je z většiny naše."

Přináší vám přehrada nějaké výhody?

"Samozřejmě. Máme tu turistický ruch a v sezóně plný kemp. Autokemp je ve vlastnictví obce a provozujeme ho. Kemp vydělává, ale my všechny peníze investujeme zpátky do údržby a modernizace. Jsme rádi, že ho máme."

Mostkovice vlastní i další zajímavé objekty…

"Máme například letní kino, které pronajímáme. Turisté rádi naštěvují minigolf a plážový volejbal které pod hrází přehrady provozuje TJ Sokol Mostkovice."

Co všechno v Mostkovicích máte?

"Prakticky všechno. Obchod, školu, školku, hospodu, kostel, doktora. Naše obec je kompletně plynofikovaná i kanalizovaná. Jsou zde všechny sítě."

Základní školu máte pouze první stupeň, proč?

"Je to dáno i historicky. Navíc nemáme prostory. Máme tu dobré dopravní spojení na obě strany, takže mostkovické děti od nepaměti jezdí buď do Plumlova nebo Prostějova. Vždycky tu byl pouze první stupeň. Já sám jezdíval od šesté třídy do Plumlova."

Co se týká obchodu, tak na velikost vaší obce asi jeden nestačí, že?

"Plánujeme zřídit prodejnu potravin v Domu s pečovatelskou službou, kde by se nám měly uvolnit prostory. Víme, že jeden malý obchůdek nestačí."

Registrujete zájem o stavební parcely?

"Ano a velký. Obec ale vlastní stavební parcely nemá. Všechny pozemky jsou v soukromém vlastnictví. Lidé u nás chtějí bydlet, ale musejí si poradit sami."

Jaké fungují v obci spolky?

"Máme tu hasiče, Sokol, Jízdárnu Helios a také Vodní skauty."

Vyjmenoval byste největší investice posledních let?

"Opravy komunikací po budování hloubkové kanalizace. Další velkou investicí byla koupě někdejšího pionýrského tábora, který se následně rekonstruoval a do těchto nových prostor byla přestěhována mateřská škola. Aktuálně opravujeme chodníky a probíhá rekonstrukce základní školy."

Opomenul jste cyklostezku…

"No, to byla také velká investice a ještě větší starosti. Přesněji jsme vybudovali cyklostezky dvě."

Co vás naopak v nejbližší budoucnosti čeká?

"Investovat musíme do chatové oblasti. V budoucnosti se nevyhneme budování kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení… Aktuálně se část vodovodu už buduje."