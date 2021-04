S ohledem na aktuální epidemickou situaci bude zatím vstup na rozhlednu omezen na maximálně deset lidí současně.

„Návštěvníci musejí mít při vstupu na rozhlednu roušky a u vstupu použít dezinfekci na ruce. Během tohoto víkendu ještě nebude v provozu stánek s občerstvením. Fungovat začne v příštím týdnu, takže turistům doporučujeme, aby si tentokrát vzali svačinu s sebou,“ řekla předsedkyně mikroregionu Kosířsko Hana Rozsypalová.

Až do 13. června bude rozhledna otevřená vždy v pátek od 14 do 19 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích mohou turisté přijít od 9 do 19 hodin.

Při vytrvalém dešti, mlze a větru je rozhledna uzavřena. Děti od 6 do 15 let za vstup zaplatí 10 korun, dospělí 30 korun.

Rozhledna na Velkém Kosíři v nadmořské výšce 442 metrů je pro veřejnost otevřená od června 2013. Návštěvníkům se naskytne z vyhlídkové plošiny umístěné ve výšce 25 metrů pohled na Bouzovské vrchy, hanáckou nížinu a za příznivého počasí dokonce i na siluetu Nízkého Jeseníku.