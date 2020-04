Na vyhlídku se zájemci opět dostanou 11.května. Taková je předběžná představa zástupců Mikroregionu Kosířsko, který populární rozhlednu na Velkém Kosíři spravuje. Od stejného data budou zpřístupněny například exteriéry hradů a zámků.

„Se starosty rozhodneme o definitivním termínu otevření rozhledny v úterý. Vypadá to na 11.května,“ sdělila v neděli Deníku Hana Rozsypalová, předsedkyně Mikroregionu Kosířsko.

„Konzultovali jsme to s hygienou a dříve to nebude. Schodiště je úzké, lidé se zde musejí potkat,“ dodala.

Z největších turistických cílů v Olomouckém kraji by mohla být v nejbližších dnech otevřena Zoo Olomouc, ale jen venkovní areál. Do pavilonů se návštěvníci zatím nepodívají. Ke zpřístupnění vnitřních expozic a pavilonů by mělo dojít 25.května.

„Všemu ale musí předcházet jednání zoo se zřizovatelem, potažmo Krizovým štábem ORP Olomouc. Zahrada mu ještě dnes předloží návrh v souvislosti se zajištěním hygienických standardů a systémových opatření,“ informovala v pátek mluvčí zoo Iveta Gronská.

Uzavřeny zatím zůstávají i hrady a zámky. Od 11. května by se měly otevřít exteriéry a od 25. května pak i vnitřní expozice těchto památek.