"V uplynulých měsících jsme museli z důvodu vládních opatření vítat pouze v Duze. Zvali jsme pouze rodiče, kterým jsme předávali pouze blahopřání a finanční dar," informovala náměstkyně primátora Milada Sokolová a pokračovala: "Tentokrát se vítání odehrálo v důstojnějším prostředí obřadní síně. Rodiče ale bohužel museli mít roušky a z důvodu situace nebyla ani obvyklá kulturní vložka."

Rodičům se program líbil.

"Jsme moc rádi, že se obnovilo vítání na radnici. Byli jsme tu už před třemi lety s naší Barborkou. Teď jsme tu s Filípkem a kdyby o takovou událost měla rodina přijít, tak by nás to moc mrzelo. V obřadní síni je krásné prostředí a je to takové slavnostnější," sdělila Deníku Andrea Vitanovcová z Prostějova.

Další vítání občánků by se mělo uskutečnit 15. října a opět v obřadní síni prostějovské radnice.