5 tisíc pro seniory: za co je utratíte? Zeptali jsme na Prostějovsku

Tzv. rouškovné by mělo během prosince přilepšit seniorům k jejich důchodům. Jednorázově dostanou od vlády pět tisíc korun jako kompenzaci za mimořádné výdaje během pandemie koronaviru. Co říkáte na příspěvek, za co ho utratíte? Zeptali jsme se seniorů na Prostějovsku.

Předchozí 1 z 6 Další Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil Ivana Effenbergerová 66 let a Jindřich Effenberger 72 let, Prostějov Pětitisícový příspěvek použijeme jako přilepšení na Vánoce. Můžeme tak ještě vylepšit každoroční společné setkání celé rodiny, našich dětí a vnoučat. Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil Antonín Hlavinka 69 let, Služín Někdy jsem si to přečetl na internetu. Já si na důchod nenaříkám. Kdyby bylo o malinko víc tak bych se nezlobil. Sice nám dají pět tisíc, ale kolik to dnes všechno stojí? Stejně za ty prachy nakoupíme pro vnoučata. Tak proč nepřidají třeba maminkám co mají malé děti a jsou na mateřské? Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil Karla Kamasová, 87 let, Plumlov A oni už to schválili? Moc jsem tomu nevěřila, že nám to dají. Blíží se Vánoce, mám pravnoučky, vnoučata. Každý z mých blízkých ode mě dostane nějaký dárek. Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil Jan Vysloužil 79 let, Studenec Každá koruna navíc se hodí vždycky. Sledovali jsme to se manželkou, diskutovalo se o tom hodně. Peníze použijeme na Vánoce, rozdělíme je mezi celou rodinu. Máme děti i vnoučata, využití určitě najdeme. Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil Helena Šebestová 87 let, Němčice nad Hanou No koruny jsou dobré, ale příspěvek bych klidně oželela. Příspěvek rozdělím dětem na Vánoce. To víte, že jsem všechno pečlivě sledovala. Nenechám si ujít příležitost sledovat dění v politice. Mě už se to celé bytostně dotýkat nebude, ale je mi zle z toho zadlužení, které zůstane dalším generacím. Seniory v domovech sužuje odloučení, personál ubíjí byrokracie Přečíst článek › Roušky jsou účinnější, než se myslelo. Mohou mít efekt podobný očkování Přečíst článek ›

Autor: Zdeněk Vysloužil