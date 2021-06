Na začátku byl nápad a podpora manžela i banky.

"Firmu jsem založila v roce 1992. Můj manžel Pavel už v té době podnikal čtyři roky a mně se to líbilo. Rozhodla jsem se tedy jít také vlastní cestou," ohlíží se Jana Kremlová a pokračuje: "Neměla jsem žádné peníze, pouze nápad. Přesvědčila jsem banku a kupodivu mi půjčila půl milionu korun. Díky tomu a finanční podpory manžela jsem postavila malou pražírničku s výrobní kapacitou pět kilogramů kávy."

Po dvou letech začali manželé podnikat společně. "Souběžně jsme podnikali oba. Zjistili jsme, že bude jednodušší dělat jednu věc. O roku 1994 jsme začali rozvíjet pražírnu a z Prostějova jsme výrobu z kapacitních důvodů přestěhovali do Čelechovic na Hané," popisuje podnikatelka s tím, že po určitých neshodách ve Smržicích, kde měli skladiště, začali hledat nové prostory.

V Čelčicích jsme moc spokojeni

V Čelčicích funguje ALIKA od roku 2000.

"Narazili jsme na areál v Čelčicích, který šel do aukce. Koupili jsme dvouhektarový areál, který jsme dva roky spravovali a působíme zde do současnosti a musím říci, že jsme zde moc spokojeni," říká Jana Kremlová.

Téměř neprodejnou kávu nahradily pražené ořechy.

"Když jsem začínala s pražením kávy, tak jsem zjistila, že se nedá prodávat. Dnes jsou například malé pražírny populární, ale v počátku devadesátých let chtěli lidi zkrátka kávu, kterou vidí v televizní reklamě. Káva nás nebyla schopná uživit," s úsměvem komentuje generální ředitelka a dodává: "Úplnou náhodou jsme dostali nabídku pražit už nakoupené arašídy pro výrobu křupek. Měli jsme to jako práci ve mzdě, která nám prakticky zachránila podnikatelský život."

I na export

Postupně se čelčická firma stala nejznámějším výrobcem oříšků v republice.

"Myslím si, že jsme v oboru nejznámější. Máme vlastní značky a více než polovina výroby je zaměřena na pražení pro další zpracovatele. Vyrábíme například polotovary pro pekaře. Další částí naší produkce jsou výrobky pro naše obchodní partnery. Jedná se o zahraniční řetězce nebo výrobky na export," popisuje Jana Kremlová s tím, že okolo padesáti procent pražených oříšků v tuzemských obchodech pochází z Čelčic. "Největší podíl činí arašídy. Vyrábíme okolo tří tisíc tun ročně."

Svobodný život s vlastním rozhodováním

Pětadvacet let podnikání přineslo sladké plody, ale začátky byly krušné.

"V původních prostorech v Tylově ulici v Prostějově jsme málem vyhořeli. Následně jsme byli na pokraji krachu v Čelechovicích," uvádí dnes již s úsměvem šéfka a zamýšlí se: "Když se ohlédnu, tak si nejsem úplně jistá, jestli bych našla odvahu jít znovu do potravinářské výroby. Podnikat bych ale zkusila určitě. Mně tenhle svobodný život s vlastním rozhodováním plně vyhovuje."

Proč Alika?

Aktuálně je ALIKA certifikovanou rodinnou firmou. Název zná každý, kdo podniká v gastronomii, co ale znamená? "Neznamená nic. Jmenujeme se tak od začátku. Původně jsme se chtěli jmenovat Prostějovská káva. Dcera mé kamarádky ale tehdy říkala, že je to divný název. Navrhla, že by se mohla káva jmenovat jako Turek Ali, nebo Alikáva. Jelikož miluji souměrné věci a ALIKA je souměrné slovo, tak se mi zalíbilo," vysvětluje původ názvu Jana Kremlová a uzavírá: "Kupodivu už je Alik hodně, ale my jsme první."