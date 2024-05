/SOUTĚŽ STÁLE PROBÍHÁ/ S blížícím se létem začínají mít rockeři po celém Česku pohotovost. Festivalová horečka stoupá a na jednu z prvních letních akcí v podobě opravdového rockového nářezu se můžete těšit i v Plumlově na Prostějovsku. Festival Rock na Plumlově 2024 prostě nesmí ve spoustě diářů rockových nadšenců chybět, startuje už v sobotu 8. června v pravé poledne. A my máme pro vás volné lístky.

Česká hudební skupina Argema. | Foto: Se svolením Argemy

„Těším se už jako malá holka, i když je mi teda už hrubě přes třicet," usmívá se rocková fanynka Eva Slavíková z Olomouce. „Rock na Plumlově je moje srdcovka, nevynechala jsem ještě ani jeden ročník, vždycky na Plumlově totiž panuje super uvolněná atmosféra. A letos nás čeká i Argema, to zas přijdu o hlasivky," usmívá se Eva Slavíková.

Argema to má na Plumlově ráda

Její oblíbená Argema se už na festival u plumlovské přehrady a své fandy hodně těší.

„Na plumlovské přehradě jsme už hráli, ale je to hodně let nazpět. Musím říct, že to byla fakt povedená akce, a proto se i tentokrát na koncert moc těšíme. Na Moravě jako takové a i v okolí Prostějova a plumlovské přehrady je krásně a my doufáme, že přispějeme k tomu, že si letošní ročník festivalu Rock na Plumlově užijí spolu s námi i parádně jeho návštěvníci," sdělil pro Deník nestor kapely Pepa Pavka.

Argema na oficiálních snímcích kapely:

Set list na plumlovský fesťák má kapela podle slov Pepy Pavky už připravený.

„Snad budou naši fans spokojení. Letos uslyší jak novinky z nového alba Pomaláče 5, tak i staré vykopávky, které jsme léta nehráli a pro tento rok jsme jim trošku oprášili kabát. Takže na své si přijdou jak milovníci našich novinek, tak i pamětníci těch nejstarších pecek. Moc se na fanoušky těšíme a slibuju, že to bude stát za to!" doplnil nadšeně Pepa Pavka.

Letos se podle pořadatelů festivalu můžete kromě Argemy těšit i na tyto další účinkující: regionální kapely Kokeno, Marasd, Quercus a legendárního Aleše Brichtu.

Novinky na festivalu Rock na Plumlově

Mezi nejdůležitější novinky týkající se letošního v pořadí již čtvrtého ročníku festivalu patří změna místa konání akce. Festival bude nově hostit pláž U Vrbiček na plumlovské přehradě. O změně festivalového prostředí jsme vás již dříve informovali v článku Nová adresa i energie, stejná vášeň pro hudbu. Rock na Plumlově mění scénu.

Pro rockery, kterým se nebude chtít po akci zamířit přímo domů, se nově nabízí díky aktivitě organizátorů i příhodná možnost přespání s menší slevou na ubytování.

„Pokud zamýšlíte po akci Rock na Plumlově 2024 přespat v autokempu Mostkovice (cca 200m od pláže U Vrbiček), tak pro vás máme dobrou zprávu! Stačí ukázat při rezervaci platnou vstupenku na Rock na Plumlově a dostanete 10 % slevu na ubytování," informoval za organizátory festivalu Milan Piňos.

SOUTĚŽ O LÍSTKY Prostějovský deník je jako již bývá tradicí mediálním partnerem akce. A i díky tomu má pro vás coby rockové fandy 5x2 lístků na akci zdarma. A vy si o ně můžete zasoutěžit. Své odpovědi na níže položenou soutěžní otázku posílejte na email: karel.rozehnal@denik.cz. Nezapomeňte v mailu také uvést vaše jméno a příjmení a telefonní číslo. Po dvou lístcích na akci vyhraje pětice z vás, která pošle správnou odpověď mailem jako první. SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Festival Rock na Plumlově hostil v uplynulých třech ročnících řadu zajímavých kapel i zpěváckých hvězd. Jedno ze jmen byste možná na takové akci tak úplně nečekali, přesto tento český multiinstrumentalista a komik při svém vystoupení s kapelou na festivalu v roce 2021 doslova uchvátil plumlovské publikum. Jeho písničky zná snad každý a letos 7. února tento zpěvák oslavil 82. narozeniny. Víte o koho se jedná? Soutěž se řídí Pravidly Deníku.

Připomeňte si povedený Rock na Plumlově 2023:

Od Rusters až po Walda Gang. Plumlov zachvátila rocková horečka sobotní noci

Vstupenky na festival Rock na Plumlově 2024

Lístky na festival se dají pořídit v předprodeji, a to za výhodné ceny na smsticket.cz, nebo přímo na stránkách organizátorů mpvision.cz.

FESTIVAL ROCK NA PLUMLOVĚ 2024

8. června 2024 – pláž U Vrbiček na plumlovské přehradě

ČASOVÝ HARMONOGRAM FESTIVALU

Otevření areálu - 12:00

Kokeno - 14:00

Marasd - 16:00

Quercus - 18:00

Aleš Brichta - 20:00

Argema - 22:00

Časy jsou jen orientační, mohou se v průběhu akce měnit (např. z technických či jiných důvodů)