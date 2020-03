Vyhlášená kuchyně Aleny Coufalové má své zákazníky pořád. O tom svědčil i komentář v době naší návštěvy u okénka stojícího staršího muže.

"Paní Coufalová reklamu nepotřebuje, její jídlo se chválí a prodává samo."

Ostřílená podnikatelka v současnosti provozuje samoobslužnou jídelnu v Kostelci na Hané.

"Samozřejmě jsme se stejně stejně ostatní museli přizpůsobit. Měli jsme naplánovaných několik oslaviček, ty se neuskutečnily. Jelikož jsme i cateringová firma, tak jsme přišli i o nasmlouvané rauty," popisuje souřčasný stav Alena Coufalová a dodává: "Zůstal nám tak jen vývoz a výdej z okénka. Celkově nám odběr trochu poklesl. Teď ale nedokáži říct, jaký to bude mít celkový dopad na chod společnosti."

Senioři si musí točené odpustit

Velmi oblíbená vývařovna zásobující lidi nedaleko Němčic nad Hanou funguje i ve Vrchoslavicích.

"Obědy si i teď, v době koronaviru kupuju v motorestu," sdělil Deníku vrchoslavický starosta Dušan Svozílek.

"Příležitostně jsme se na motorestu scházeli na pracovním obědě i se starosty z okolních obcí. To bohužel teď, v době koronaviru nejde. O svoje "jedno" a přátelské poklábosení přišli i naši senioři, kteří si chodí pro obědy do kastrůlků," dodal s politováním.

Jídelna Kostelec na Hané

Sportovní 797, Kostelec na Hané

Telefon: 775 140 134

e-mail: coufalovaa@centrum.cz

Výdej: od 11.00 do 13.30 hodin

Jídlo se nemusí předem objednávat, čas od 11 do 11.30 hodin vyhrazen seniorům Cena menu 85 korun, příplatek 8 korun za jednorázový obal. Rozvoz Službami města Kostelce na Hané za příplatek 9 korun. Denní výběr ze tří hotových jídel s polévkou, plus stálá nabídka sedmi minutkových jídel.

Motorest Vrchoslavice

Vrchoslavice 141, 798 27

Telefon: 732 771 672

Výdej: pondělí - pátek od 10 do 12.30 hodin

Rozvoz: od 10 hod (jen předem objednaná jídla)

Objednávky: stálí zákazníci s rozvozem objednávají v pátek na celý týden dopředu, u okýnka si vyberou z denní nabídky, pokud už nic není, dostane zákazník řízek nebo smažák.

Rozvoz po okolí zdarma, cena oběda s sebou 78 korun, u okýnka do jídlonosiče nebo do krabiček, cena je podle aktuálního menu. Platba v hotovosti.