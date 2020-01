Rekreační areál v Oklukách? Bída a zmar. Naděje na zvelebení ale žije

Možná jste tam někteří z vás jezdívali na prázdniny, možná jste tam prožívali první dětské lásky a možná na to s nostalgií vzpomínáte. Nyní byste ale to místo asi ani nepoznali. Řeč je o dětském rekreačním středisku v Oklukách. Rezavějící pozůstatky skluzavek v přírodním koupališti, chatky ohlodané zubem času, zarostlá schodiště, rozpadající se lampy a hustá křoví, všude kam se podíváš. Prostě jako z lokace pro remake Záhady Blair Witch. Plány na alespoň částečnou renovaci existují, ale zřejmě to hned tak nebude.

Chátrající rekreační středisko v Oklukách - 28. 12. 2019 | Foto: Deník / Karel Rozehnal