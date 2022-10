"Já hraji šipky patnáct let a když byla možnost zde uspořádat základní fázi Gambrinus Cupu, nebylo co řešit. Hned čtyři týmy se složily z místních štamgastů a berou to velmi vážně, chodí i trénovat. I když jsou neregistrovaní, tak je vidět, že házet umí," komentoval Radek Kazlepka, provozovatel Plzeňky s tím, že tak hojná účast je zásluhou více lidí. "Návrh pořádat seriál přišel od Luďu Olberta, zástupce Prazdroje. Velký dík patří Karolínce Šlézarové a Romanu Šmudlovi za obrovskou propagaci turnajů." Vedle oficiálního seriálu Gambrinus Cup, se v Plzeňce hrají i další turnaje. Pravidelně se šipkaři scházejí ve čtvrtek a po každém kole Gambrinus Cupu se vždycky hrají ještě dva další, sólo pro neregistrované amatéry a také pro registrované ligové hráče.

Dobré plzeňské pivo a rychlá obsluha činí hospůdku šipkařům zaslíbenou. "Mají zde nejlevnější Plzeň v Prostějově. Navíc i Radegast a Gambrinus, takže si každý pivař přijde na své. Obsluha taky stíhá, i když je zde zvláště při šipkách nával," pochvaloval si například David Hlubinka, jeden z účastníků turnaje.

Unikátní atmosféru navozují i samotní účastníci. Například domácí tým Plzeňka složený z místních pravidelných hostů má vždycky přichystané bohaté občerstvení. "Naše Hanička je top kuchařka, vždycky něco nachystá. Na prvním turnaji byly chlebíčky, teď přinesla čtyři druhy pomazánek, které nemají chybu," chválili její kolegové a i všichni další, kteří měli možnost ochutnat.

Výsledkově si nejlépe vede favorit. Oba dva turnaje zvládli nejlépe členové týmu Double Out, když v kole naházeli celkem 3151 a ve druhém 3737 bodů. Druhé místo drží Pukens (3079 a 3036), na třetí pozici byly v prvním turnaji Lamy (2838) a ve druhém Acs (3006).

Do semifinále postoupí z Plzeňky čtyři týmy. Vzhledem k vysokému počtu účastníků, byl rozdělen prostějovský turnaj do dvou seriálů. V první sérii jsou nalosovány týmy vedou Double Out s 12 body, druhé místo drží Plzeňka s 10 body, o třetí pozici se přetahují Makakuji a Určická potopa shodně se sedmi body. Průběžnému pořadí ve druhém seriálu vévodí Pupkens s 12 body. O druhé místo bojují Acs a Lamy s 9 body a čtvrtá příčka patří se šesti body Risákům.

Další turnaje Gambrinus Windson Cupu se v Plzeňce budou hrát v soboty 5. a 19. listopadu, 3. a 17. prosince 2022.