"V současnosti probíhá řízení o prodloužení povolení uzavírky předmětného úseku do 30. září 2024," potvrdila Deníku Jindřiška Ochmannová, vedoucí kanceláře ředitele Správy silnic Olomouckého kraje .

Stavební práce brzdí potíže s mostem

"V průběhu výstavby došlo k neočekávaným okolnostem na mostním objektu v obci Lešany, kde místo opravy nosné konstrukce proběhne demolice celého objektu a výstavba nového mostu," vysvětluje Ochmanová.

Prodloužení uzavírky netěší řidiče ani místní obyvatele

"Jsme v podstatě odříznutí od světa. Z Kostelce na Hané je přes Lešany nejkratší cesta z Prostějova i nahoru na Konicko a Protivanovsko. Nevím, kdo připravoval ten projekt, ale že zjistí, jak je na tom ten most, až když do něj rýpnou, to nevypadá moc odborně," kroutí hlavou obyvatel Lešan.

Dlouhodobou uzavírkou trpí i podnikatelé. Například vyhlášená podniková prodejna masa a uzenin Zemědělského družstva Vícov je pro motorizované zákazníky obtížně dostupná.

close info Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil zoom_in

"Byli jsme zvyklí jezdit pro maso přes Kostelec. Teď, když máme objíždět až přes Ohrozim, se nám to nevyplatí," komentovala například Zdenka Vysloužilová ze Studence.

Prodloužení termínu rekonstrukce bude oznámeno včas

"Režim omezení dopravy v dané lokalitě je vždy v dostatečném časovém předstihu oznámen veřejnosti, vždy však až na základě vydaných platných rozhodnutí správních orgánů," uzavírá Ochmanová ze Správy silnic Olomouckého kraje.

Původní termín dokončení rekonstrukce silnice III/37752 měl být 31. července.