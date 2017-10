Rekonstrukce plovárny ve Vrahovicích je za dveřmi. Padnou na ni desítky milionů

Větší pohodlí, modernější prostředí. A samozřejmě bazén zářící novotou. Takový přínos by měla mít rekonstrukce koupaliště v Prostějově- -Vrahovicích.

Dlouho avizované práce by měly začít už letos v prosinci. „Čeká nás také demolice stávajících objektů včetně bazénu. Vzniknou nové budovy sloužící pro bezproblémový provoz areálu koupaliště. Konkrétně jde o vstupní halu, šatny, bufet, provozní zázemí, technologii bazénu, bazén a oplocení,“ sdělil náměstek prostějovské primátorky Zdeněk Fišer.



Kromě rekreantů se také řidiči mají na co těšit: zarostlé a nevzhledné parkoviště nahradí nové odstavné plochy. Investice do koupaliště bude ve městě jednou z největších v posledních letech. Padnout by na ni měly desítky milionů korun.



„Odhadovaná hodnota zakázky je 90 milionů korun i s DPH, ale předpokládám, že vysoutěžíme nižší cenu. Kolem padesáti milionů. Na akci jsme nedostali žádnou dotaci,“ uvedla primátorka města Alena Rašková.

Z nyní zveřejněné studie na webu města neplyne, zda přibudou nová hřiště.

„Projekt je zatím neřeší, k dispozici budou ale ukotvení pro případné herní prvky,“ sdělila Alena Rašková. Plovárnu donedávna vlastnil Sokol. Ten se ji ale rozhodl prodat městu.