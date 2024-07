Popraskaný asfaltový povrch s mnoha záplatami v sousedství školy Jana Železného. Obrázek, který dobře znají lidé bydlící na městských sídlištích na území bývalého Československa. Podobný pozůstatek socialistického stavitelství mizí v Prostějově z povrchu zemského.

Ještě by to vydrželo

"Je to škoda, myslím, že po městě jsou chodníky v mnohem horším stavu. Tady ten je pěkně široký a po dešti se na něm ani nedrží kaluže. Škoda peněz, pár let by ještě určitě vydržel," komentoval starší chlapík Jiří, bydlící v nedalekém paneláku.

O bytelnosti chodníku starého téměř půlstoletí svědčí i odkryté podloží. Pod asfaltovou vrstvou leží panelové plotny.

"Snad tam nebudou chtít dávat dlažbu. To by asi moc nešlo," poznamenal procházející muž seniorského věku.

Starý asfalt nahradí nový koberec

"V současnosti dochází k odstranění asfaltového povrchu. Následovat bude osazení obrubníků a pokládka nového asfaltového povrchu," odpověděla Deníku mluvčí magistrátu Jana Gáborová.

Oprava chodníku na sídlišti Svobody je součástí schváleného plánu oprav chodníků pro rok 2024.

"Byla vysoutěžena v rámci veřejné zakázky. Dle smlouvy je stanoven termín do 31.8.2024," potvrdila Gáborová.

Celkové náklady by měly nepatrně přesahovat částku 1,8 milionu korun.

