"Pro Olomoucký kraj je kvalitní veřejná doprava jednou z hlavních priorit. Skvělou zprávou je, že celkový počet moderních vlakových souprav v regionu se neustále navyšuje. Na začátku roku 2024 bude v kraji jezdit už 27 zcela nových vlaků," řekl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Olomoucký kraj je takzvaným objednavatelem železniční dopravy – to znamená, že z krajského rozpočtu jdou na provoz vlaků velké peníze. Hejtmanství se s Českými dráhami dohodlo, že vlakové soupravy budou postupně modernizovat.

"Nové vlaky nabízí nejen větší komfort, ale hlavně šetří čas. Cesta z Olomouce do Šumperka totiž nyní trvá spěšným vlakem pouze 50 minut, dříve to byla více než hodina, trasu z Uničova do Olomouce ujedou spěšné vlaky jen za 18 minut," popsal náměstek hejtmana Michal Zácha.

