Ještě nestihla vyhasnout euforie z udělení téměř čtvrtmilionové dotace, kterou kino získalo v říjnu loňského roku díky prestižní síti kin Europa Cinemas, jejímž je členem. Odborní posuzovatelé tehdy ocenili především pestrou programovou skladbu kina, které prolíná filmové komerčně úspěšné trháky s filmy artovými a tuzemskými.

Jen o měsíc později, se euforie kina znásobila, když obdrželo titul Kino měsíce listopadu, který mu udělila Odborná platforma pro filmové profesionály Film New Europe (FNE).

Měsíc leden ale předčil všechna očekávání. Ředitelka prostějovského Metra 70, Barbora Kucsa Prágerová, byla organizací Europa Cinemas zvolena jako jedna ze čtyř porotců na filmový festival do Cannes, v rámci soutěžní sekce Director’s Fortnight.

Obrovské ocenění

„Každoročně organizace Europa Cinemas ze svých členských kin vybírá porotce na festivaly do Cannes, Berlína, Karlových Varů, Locarna nebo do Benátek. Díky této instituci, která mě letos zvolila jako jednoho ze čtyř porotců do Cannes, budu v rámci soutěžní sekce evropských filmů Director’s Fortnight od 12. do 23. května vybírat vítěze - tedy pokud mě město jako náš zřizovatel pustí. Vnímám to především jako obrovské ocenění mé práce zde v kině Metro 70, ve kterém mám za sebou teprve tři roky,“ prozrazuje s neskrývaným nadšením Kusca Prágerová.

Původně chtěla být paleontoložkou

Původně snila o tom, že bude paleontoložkou, ale vedení kina jí očividně svědčí, byť prý od té doby nemá moc čas sledovat filmy.

„Když se zpětně ohlédnu na ty tři roky, tak navzdory všem složitostem, které počátky provázely, mi kino dělá obrovskou radost. Každý rok nám přišlo o přibližně deset tisíc diváků víc, loni to bylo 76.000 návštěvníků,“ popisuje dále ředitelka.

Metro 70 navíc rozšiřuje své pole působnosti a snaží se lákat nejen projekcemi filmů, ale třeba také přednáškami, diskuzemi s tvůrci, předpremiérami, filmovým kvízem nebo workshopy pro děti i dospělé.

„Nově se teď každý měsíc malí i velcí budou moci těšit na animační nebo zvukové workshopy pod vedením lektorů z Brna. Přála bych si, aby se prostějovské kino stalo místem, kam přijdete trávit svůj volný čas s dětmi, s partnerem nebo kamarády. Prostě, aby si tady každý našel to své,“ uzavřela ředitelka kina Metra 70, Barbora Kusca Prágerová.

Chystané akce v kině Metro 70:

Úterý 21. 1. od 19.00/ Trabantem napříč Tichomoří – Vyprávění cestovatele Dana Pribáně o jedné jeho nejnáročnější cest napříč pustou Austrálií

Pátek 24. 1. od 19.00/ Filmový kvíz - přijďte zjistit, co ve vás utkvělo při sledování filmů a seriálů.