Závěr sezóny s klíčem a loučením. "Oficiálně jsme ukončily sezónu, zamkly jsme Podhraďák. Myslím ale, že na jaře zde budeme znovu. Hladina přehrady má být na normálu až v červenci. Ale my jsme zde velmi spokojené, spolupráce s kempem je výborná," dodává Řehořová.

Dobré srdce na pravém místě. "Když mi holky vylíčily, co je trápí, tak jsem s nimi hned cítil. Svoji loď Rebélii zde měly uskladněnou a jezdily sem trénovat," usmíval se Petr Piňos a s lišáckým mrknutím dodal: "Copak se daly tak hezké holky odmítnout…".

Vypuštěná přehrada poslala Rebelky do příjemného vyhnanství. "Nízký stav vody na plumlovské přehradě nás donutil hledat náhradní plochu k tréninku. Jako první alternativa nás napadl Podhradský rybník. Zeptaly jsme se v kempu Žralok a místní šéf Petr Piňos nám poskytl velice příjemný azyl," informovala Marcela Řehořová, vůdčí osobnost Rebelek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.