Obrovskou bouři nevole vzbudila zpráva o plánovaném zrušení čtyř poštovních poboček v Prostějově. Jako nedůstojný se zdá styl komunikace ze strany státu primátorovi, reakce veřejnosti jsou ještě přímočařejší.

Informace o uzavření kvarteta prostějovských poboček byla zveřejněna médii v pátek dopoledne. Představitelé místních samospráv se to dozvěděli ve stejnou dobu jako řadoví občané.

"O plánovaném rušení čtyř provozoven České pošty v Prostějově jsme se dozvěděli dnes dopoledne, prakticky ve stejném okamžiku, kdy informaci Česká pošta zveřejnila na svém webu," krčil v pátek rameny prostějovský primátor František Jura (ANO).

Stát si dělá co chce. "Dopředu s námi věc nikdo nekonzultoval. Takový styl komunikace ze strany státu se starosty a primátory se mi zdá nedůstojný," dodává Jura.

Prostějovskou veřejnost rozlítilo především uvažované rušení pobočky v pasáži Hloučela na Plumlovské ulici.

"To je jak blbý vtip, pošta 4 má své mouchy, ale jedna z mála v Prostějově je bezbariérová. Navíc s dostupností městské dopravy a možností spojit s nákupem," napsala svůj názor například čtenářka Deníku Doubravka Sekaninová a pokračovala: "Poloha vyhovuje jak starším, tak mladým s kočárky, dokonce i školáka můžete poslat něco nenáročného vyřídit a nebát se. To někdo má za úkol nas… lidi?"

Vedení města se ještě pokusí něco změnit.

"Pokusíme se s Českou poštou ještě vyvolat jednání a nalézt vhodné řešení, aby provozovny České pošty, které působily v lokalitách s vysokou koncentrací obyvatel našeho města, byly alespoň z části nahrazeny," slíbil primátor.

S účinností od 1. července letošního roku by měly být v Prostějově zrušeny pobočky Prostějov 3 ve Sladkovského ulici, Prostějov 4 v pasáži Hloučela, Prostějov 6 ve Vrahovicích a Prostějov 8 v Dolní ulici.

"Jako zaměstnanec se musím úplně ohradit. Vedení absolutně ztratilo rozum."



"Každopádně by měli začít s výměnou vedení. Ryba smrdí vždy od hlavy."



"Týýý vole, pošta 4 - u největších sídlišť kde jsou fronty minimálně na půl hodiny a oni to zruší. To musí někomu řádně mr… Hlavně že zachovají tu v centru, kde není ani možné zaparkovat, když si jdeš pro balík!"



"Prej jsou lidi málo nasraní…" "Podřezávají si pod sebou už tak prohnilou větev."