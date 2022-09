"V pondělí, den před konáním zastupitelstva jsem se prostřednictvím e-mailu dotázal na termín uzávěrky a vydání chystaného mimořádného čísla Prostějovských radničních listů, o kterém jsem se dozvěděl náhodně. Protože mi žádná odpověď nepřišla, zeptal jsem se přímo na zastupitelstvu," řekl opoziční zastupitel Petr Ošťádal, který celou diskuzi odstartoval.

Konec hudby na Hloučele? Na Cavalu i U Maříků mají zákaz hraní

Primátor František Jura datum uzávěrky, dokdy mají být dodávány příspěvky neznal.

"Mimořádné vydání se připravuje, mělo by vyjít ještě před volbami. Přesné datum uzávěrky nevím, bude vám všem zasláno e-mailem," sdělil zastupitelům v úterý Jura.

"Primátor nesdělil na dotazy zastupitelů ani termín uzávěrky příspěvků, ani termín vydání. Předpokládáme, že se jedná o přípravu volební prezentace těch kandidujících stran, které byly o mimořádném vydání informovány. Koalice Na rovinu! to ovšem nebyla," nechal se slyšet lídr opozice Aleš Matyášek a ve středu ráno dodal: "Považujeme to za hrubé porušení zákona, neboť zastupitelé mají podle tiskového zákona právo uveřejnit v radničních listech své názory. Vyzval jsem primátora ke sdělení termínu uzávěrky a vydání. Informaci jsme ani na jednání zastupitelstva, ani do dnešního rána nedostali."

Michal David to rozjede v Prostějově. Nemravné a drahé, kritizuje opozice

"Dětinská výmluva"

Konkrétnější informace dostali zastupitelé až ve středu dopoledne.

"Uzávěrka mimořádného vydání Prostějovských radničních listů je v pátek 9. 9. 2022 v 10:00. Doplňuji, že mimořádné vydání je realizováno obvykle v okamžiku, kdy jsou nashromážděny materiály, jimž nemohl být v řádném vydání věnován dostatečný prostor a dodavatelská firma, která pro město zajišťuje vydávání novin, dohodne s tiskárnou volný termín. Dle platné smlouvy, která byla uzavřena před třemi lety s vítězem výběrového řízení na vydávání Prostějovských radničních listů (Haná Press), jsou dvě mimořádná vydání v roce 2022 zahrnuta už v této smlouvě (a takto byla zakázka v roce 2019 soutěžena) s tím, že termíny mimořádných vydání v roce 2022 určí objednatel po dohodě s dodavatelem," rozeslala e-mail s touto informací mluvčí radnice Jana Gáborová.

"Odpověď paní Gáborové považuji za dětinskou výmluvu a jsem velmi zvědav, které strany budou mít v mimořádném vydání inzerci," krčil rameny Ošťádal a pokračoval: "Pokud paní Gáborová hovoří o jakémsi náhlém nahromadění materiálů, kvůli kterému připadne termín mimořádného vydání zrovna před konáním komunálních voleb, tak by měla informovat vedení města o potřebě mimořádného vydání a to následně zastupitele města o tom, že mimořádné vydání je v plánu."

Novým majitelem zámku ve Ptení je punkový zpěvák Horset

"Další politická reklama"

Opozice vnímá celou věc jako další podraz.

"V úterý jsme se na zastupitelstvu náhodně dozvěděli, že do voleb vyjde další mimořádné číslo radničních listů. Je to další podraz od koalice na nekoalici. Samozřejmě další politická reklama. Jestli si myslíte, že je to v pořádku, tak není. Rozsah inzerce (a příjem z ní) překračuje smlouvu s Haná Press už nyní," poskytl svůj názor další ze zastupitelů Jan Navrátil.

"Jsme zvyklí, že naše články v radničních listech bývají úmyslně zasouvány mezi reklamu a oznámení o zesnulých. Dokonce jsou nám pod různými záminkami články zveřejňovány bez obrázků a nebo jsou naše články okomentovány členy vedení města. Zkrátka a dobře je nám bráněno v přístupu k médiím, která jsou placena z prostředků občanů a tudíž by měla být vyvážená," dodal Petr Ošťádal.