Úvodem všechny přítomné, děti, rodiče i prarodiče přivítala Martina Drmolová, programová a kulturní produkční města Prostějova.

„Narození dítěte je radostnou a významnou událostí, která změní váš život od základu. Je to především váš osobní a niterný zážitek, který společně s rodinou prožíváte, ale současně se tato událost dotýká i místa, kde rodina žije, a proto se dnes v obřadní síni prostějovské radnice scházíme, abychom přivítali vašeho syna, vaši dceru mezi nejmladší občánky města Prostějova,“ uzavřela Drmolová.

Následovalo tradiční hudebně-recitační pásmo, které si tentokrát připravili žáci ze Základní školy Palackého v Prostějově.

Berte své děti do náruče co nejvíce

Poté se slova ujala sama zastupitelka města Prostějova, Ivana Hemerková, která rodiče taktéž přivítala a vyzdvihla ve své průvodní řeči otázku výchovy dětí.

"V tomto okamžiku, kdy máte před sebou v náručí své vlastní děťátko, možná si kladete otázku, jací máte ve výchově být. Zda přísní nebo více benevolentní. Nikdo zatím nevymyslel univerzální metodu, která by platila na všechny děti stejně. Co ale s určitostí víme je, že pouze dítě, které je vychováváno s láskou, dokáže pravou lásku dávat později dál. Berte své děti do náruče co nejvíce," zakončila svou řeč Hemerková.

Pak už na rodiče a děti čekal zápis do pamětní knihy. Od města děti dostaly knížku o Medvídkovi Pú a finanční dar. Maminky pak bílou růži.