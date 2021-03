Když se řekne Olšany, co se vám vybaví?

"Obec kde jsem se narodil. Celý můj život je spjatý s Olšany. Zkrátka místo kde se dobře žije mně a byl bych rád, aby to tak vnímali i všichni lidé, kteří zde žijí."

Čím jsou podle vás Olšany zajímavé pro náhodného návštěvníka?

"Těžko říci. My jsme trošku omezení tím, že zde nemáme význačnější kulturní památky. Ale něco zde přece máme. Například zajímavé hasičské muzeum s širokou sbírkou. Máme krásně opravený farní areál se slunečními hodinami. Kostel sv. Jana Křtitele s nádhernými vitrážemi."

Máte i nadstandardní sportovní areál…

"Nemyslím si, že by byl nadstandardní. Jedná se o normální areál, který využívají občané obce, hlavně mládež. Dokážeme ho využít vlastními oddíly. Máme širokou fotbalovou základnu, gymnastický oddíl, malé spartany, rozbíhají se nohejbalisté."

V mrazivém počasí udržujete i ledovou plochu, že?

"Ano, až jsem se kolikrát divil kolik tam bývalo lidí z okolních obcí. Značný zájem je o sportovní halu. Využívají ji mladí házenkáři z olomoucké akademie nebo florbalisté z Prostějova. Prvořadé jsou ale naše oddíly."

Vaše obec leží na dálnici. Považujete to za výhodu?

"Myslím si, že ano. Svědčí o tom zájem mladých lidí, kteří chtějí v Olšanech bydlet. V současné době evidujeme více než sto žádostí o koupi stavební parcely. Ve svých žádostech uvádějí dva důvody. Prvním je občanská vybavenost obce a tím druhým právě poloha a dopravní dostupnost."

Jakou máte občanskou vybavenost?

"Máme tu obvodního lékaře i pediatra. Schází nám pouze zubař, ale to není pouze náš problém. Jsou zde dva obchody, tři hospody, pošta, knihovna, základní a mateřská škola. Máme zde i vlastního duchovního správce. Veřejná doprava nabízí také solidní spojení do Olomouce i Prostějova. Obec je kompletně plynofikovaná, je zde veřejný vodovod a jednotný kanalizační systém. Nově máme zrekonstruovanou i čistírnu odpadních vod."

Zajímavostí je i vlastní sběrný dvůr…

"Myslím, že se jedná spíše i o nadstandardní bonus občanům. Pozitivně se funkce sběrného dvora promítá i do finančních položek souvisejících s odpadovým hospodářstvím."

Co považujete za nejdůležitější investici v posledních letech z pohledu obce?

"Například rekonstrukce čistírny odpadních vod, dále zřízení sběrného dvora. Koupili jsme areál bývalých dřevařských závodů, který chceme revitalizovat. Máme spravené silnice a chodníky. Ono těch investic bylo opravdu hodně. Samozřejmě suverénně největší investicí je sanace podzemních vod."

Z opačného soudku, co vás ještě čeká?

"Myslíte, co bychom chtěli uskutečnit? Chybí nám zde dům s pečovatelskou službou, to je projekt, který bychom chtěli uskutečnit. Brzdí nás současné dotační tituly, které jsou pro nás hůř dosažitelné. Jedná se opravdu o velkou investici. Myslím si, že by dům s pečovatelskou službou naší obci slušel."

Co je prioritou letošního roku?

"Síťování lokalit pro výstavbu rodinných domů. To je prioritou číslo jedna. Druhou akcí bude nástavba druhé třídy mateřské školy a rekonstrukce školní kuchyně. Chceme zvýšit její kapacitu. Obě tyto akce budeme letos určitě realizovat."