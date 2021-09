Nákup a instalace zařízení stála městskou kasu 3,4 milionu korun. Měření rychlosti už v Prostějově před lety fungovalo. Jedenáct stacionárních zařízení na měření rychlosti od společnosti Czech radar sice stále straší řidiče, ale od roku 2012 už jejich rychlost nezaznamenává. Stávající radary ležící devět let ladem, jsou momentálně nefunkční.

"Další budou následovat. Do konce roku přibude radar na Plumlovské ulici, příští rok bude měřící jednotka instalována ještě na Vápenici a ve Vrahovické ulici," vypočítává náměstkyně.

