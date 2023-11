/ANKETA/ Řidiči pozor, v Prostějově dávejte raději nohu z plynu. Radary měřící rychlost na nejfrekventovanějších výpadovkách nejsou přesné, rozčilují se někteří řidiči. Městská policie tvrdí opak.

Měřící radar, Brněnská ulice, Prostějov 2023 | Video: Zdeněk Vysloužil

Sedm kilometrů rozdíl mezi naměřenými hodnotami a tachometrem? "Jel jsem Brněnskou ulicí v Prostějově údajně 58 kilometrů v hodině. Jsem si ale stoprocentně jistý, že tak rychle to nebylo," obrátil se na redakci Deníku Tomáš Bršlica, řidič z povolání.

Silvestr v Prostějově bude bez ohňostroje. Nahradí ho videomapping

Měřící radary předávají data městské policii. "Zařízení pro automatizované měření rychlosti je každoročně úředně ověřené, kalibrované a schválené Českým metrologickým institutem (ČMI). Certifikát je k dispozici v přestupkovém řízení," hájí přesnost přístrojů Libor Šebestík, ředitel Městské policie Prostějov.

Jiný záznam má k dispozici pokutovaný řidič

"Jel jsem tehdy firemním autem a podle našeho firemního systému jsem v daný den, čas a na inkriminovaném místě jel rychlostí 51 kilometrů v hodině. Zdůrazňuji, že tento systém je certifikovaný, přesný a údaji z něj se řídí veřejná doprava v celém Olomouckém kraji," uvádí řidič s třicetiletou praxí.



Pětistovka vyletěla komínem

Možnost rozporovat uloženou pokutu v přestupkovém řízení Tomáš Bršlica nevyužil. "Jsem z Velkého Újezdu, řešit tohle v Prostějově by mě stálo fůru času a ta pětistovka mi za to nestojí. Podle mě je to prachsprostá zlodějna a rád bych varoval všechny ostatní řidiče, aby si na nepoctivé radary v Prostějově dávali pozor," zlobí se Bršlica s tím, že má k dispozici výpis z tachografu v době, kdy měl přestupek spáchat.

PŘEKROČENÍ RYCHLOSTI V OBCI, SAZEBNÍK POKUT 2023

Překročení rychlosti o 1 až 5 km/h - na místě do 1000 korun, ve správním řízení 1500 až 2500 korun.

Překročení rychlosti o 6 až 19 km/h - na místě do 1000 korun, ve správním řízení 1500 až 2500 korun. Možno přijít i o 2 body.

Překročení rychlosti o 20 až 39 km/h – na místě až 2500 korun, ve správním řízení 2500 až 5000 korun. Odečet 3 bodů. Možnost ztráty řidičského průkazu od 1-6 měsíců.

Překročení rychlosti o 40 a více kilometrů za hodinu – pouze ve správním řízení 5 až 10 000 korun a 5 bodů k tomu. Možnost ztráty řidičského průkazu od 6-12 měsíců.



Jak by měli řidiči postupovat v případě, že mají pochybnosti?

V rámci správního řízení je třeba kalibraci a ověření měřícího zařízení rozporovat. "Městská policie pouze na základě zákona měří rychlost a stará se o technickou stránku zařízení, včetně uvedené kalibrace, všechny přestupky jsou předávány do správního řízení. Pokuty městská police neukládá, jsou řešeny většinou příkazem, správním orgánem v přestupkovém řízení," vysvětluje šéf prostějovských strážníků Libor Šebestík.

Stacionární stanice a radar měří řidičům v Prostějově rychlost na několika místech od září roku 2021. Stanice jsou instalovány v Olomoucké, Dolní, Vrahovické a Brněnské ulici. A také na Vápenici.