Obousměrné měření rychlosti zajišťují v Prostějově Stacionární stanice na čtyřech místech. Místní řidiči o nich dobře vědí, přesto se počet těch, kteří nedodržují předepsanou padesátku, nesnižuje.

Vrahovická hlásí rekord

"Máme k dispozici výsledky měření ve Vrahovické ulici. Za 21 dnů bylo evidováno 694 přestupků, což je více než v Brněnské ulici," informoval náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO).

Stacionární radary byly počátkem února nově spuštěny ve Vrahovické a Olomoucké ulici. "V Olomoucké ulici je přestupků méně. Je to dáno hustotou denního provozu. K drtivé většině přestupků dochází v nočních hodinách," doplnil Rozehnal.



Radary přinášejí nezanedbatelnou častku do městské kasy v Prostějově. Při nejnižší pokutě ve výši 500 korun přiteče za výše uvedených 694 přestupků do eráru 347 tisíc. Za rok by si tak mohl městský účet přilepšit ze všech čtyř měřených úseků až o 17 milionů korun. Při měsíčním průměru 700 přestupků v jedné ze čtyř měřených ulic.