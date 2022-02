"Neudržovaná a zarostlá plocha nám byla dlouho trnem v oku. Pozemky byly ale v soukromém vlastnictví a jednat jsme mohli začít až poté, co se podařila dohoda s vlastníkem o jejich směně. Tu následně schválilo zastupitelstvo," informoval Jan Zatloukal, ředitel Sportcentra DDM Prostějov s tím, že dlouhodobým problémem byl fakt, že městu patřily původně pozemky pouze v metrové vzdálenosti od haly.

"V některém případě sahaly pozemky soukromého vlastníka dokonce i pod halu. Navíc i jedna z hlavních únikových požárních cest vedla přes soukromý pozemek. Proto jsme velmi rádi, že se výše uvedená směna podařila," vysvětluje ředitel.

Soutok Romže a Hloučely? Vzniku "relaxačního" biocentra ustoupí i pole

I plocha pro petanque a kuličky

Myšlenky se začaly rodit před třemi lety. "Už tehdy jsme začali řešit, jakým způsobem by se daly prostory v okolí haly využít. Jedním z nápadů bylo pumptrackové hřiště. Jedná se o speciální prvek vylepšující techniku jízdy. Nebude se jednat o žádnou profesionální dráhu, ale zvládnout jízdu na kole nebo koloběžce by na něm měly i malé děti. Hřiště vznikne podél severní strany haly," přibližuje šéf Sportcentra a dodává: "Realizace projektu se uskuteční v naší režii. Součástí hřiště by měly být i plochy pro hraní petanque a kuliček s mlatovým povrchem. Pumptrackové hřiště by mělo mít rozměr přibližně třicet krát dvacet metrů. Plocha pro petanque a kuličky bude blíže k současnému fotbalovému hřišti."

Jaké změny čekají hlavní nádraží? Už to víme. A upraví se i přejezd u myší díry

Podobu pomáhají tvořit odborníci

"Spolupracujeme s bývalým profi motokrosařem Martinem Žeravou a Vítem Horákem, bratrem a trenérem někdejší olympioničky v bikrosu Jany. Právě oni budou mít hlavní slovo při dotváření konečné podoby pumptrackového hřiště. Přece jen už něco viděli a mají s tím nějaké zkušenosti," komentuje Zatloukal a doplňuje, že by hřiště mělo být hotové letos v květnu.

"Čekáme na příhodné počasí, kdy budou moci na plochu vjet bagry. Z finančního hlediska bychom se měli dostat pod tři sta tisíc korun," uzavřel ředitel.

Pumptrack (psáno také Pump track) je uměle vytvořený uzavřený okruh pro jízdu na kole a pokud to povrch pumptracku umožňuje, pak také pro jízdu na koloběžce, skateboardu či inline bruslích. Dráhu lze projíždět bez šlapání či odrážení. Okruh je tvořený vlnami a klopenými zatáčkami, které umožňují udržovat a zvyšovat rychlost. Princip jízdy na pumptracku spočívá v tom, že kolo nebo koloběžka jsou poháněny tzv. pumpováním, tj. setrvačností, kdy jezdec pomáhá udržovat pohyb změnou těžiště těla, tj. pohybem svého těla (střídavým tlakem na přední a zadní kolo). Pumptracky jsou poměrně bezpečná a zábavná cyklistická sportoviště pro děti i dospělé. Pumptracková jízda vhodným způsobem rozšiřuje cyklistické dovednosti. Zdroj: wikipedia