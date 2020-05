"Vůbec jsem něco takového nečekal. Nevnímal jsem žádné náznaky, signály," krčil nechápavě rameny odvolaný Martin Obruča a dodal: "S odstupem ale vidím, že to bylo předem připravené, nachystané."

Jádro sporu? Stavba chodníku

Důvodem vyslovení nedůvěry byl chodník.

"Jedním z bodů programu bylo hlasování o smlouvě na stavbu chodníku. Obec na ni dostala dotaci, my jsme ale zajistili, že ta dotace by se dala vyčerpat i ve druhém období letošního roku. Dnes už bývalému vedení, se to ale moc nelíbilo a chtěli stavět," přiblížil pondělní jednání nový starosta Tomáš Pavelka a dodal: "Předseda finančního výboru Jan Dostál z původní koalice, jasně vyjádřil, že k tomuto kroku důvěru nemá. Následně vyslovila nedůvěru k tomuto jednání i většina zastupitelů."

Ostrá diskuse a pak volba starosty

Po ostré diskuzi pak byl navržen nový bod jednání – volba starosty. Navrženi byli Martin Obruča a Tomáš Pavelka.

"Pan Obruča získal čtyři hlasy, což je pro znovuzvolení nedostatečný počet. Následovalo hlasování o mně a já jsem potřebnou většinu získal," popisuje Tomáš Pavelka.

Mladičký starosta se stal zastupitelem na podzim roku 2018 jako lídr nezávislé kandidátky Volba pro Mořice. Ta tehdy v obci zvítězila a samotný Pavelka získal 120 hlasů. Po volbách se ale vytvořila koalice v čele s předchozím starostou Martinem Obručou, jenž tak křeslo starosty z předchozího volebního období udržel. Přišel o něj v pondělí 4. května 2020, kdy ho vystřídal ambiciózní mladík Tomáš Pavelka s politickou příslušností ke straně Starostové a nezávislí (STAN).

Současně se stal nejmladším starostou v historii České republiky, vystřídal Jana Papajovského, který nastoupil do starostovského křesla v České Kamenici ve svých třiadvaceti letech.