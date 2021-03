Psí ráj na sídlišti. V těsné blízkosti jedné z nejfrekventovanějších prostějovských komunikací je již nějaký čas rozlehlá psí loučka. Pejskaři ji však příliš nevyužívají, protože hrozí riziko, že se jejich čtyřnozí miláčci zaběhnou pod kola projíždějících aut. Městští radní se ale rozhodli, že psům vyhrazený prostor zabezpečí.

Psí loučka v Plumlovské ulici - 15. března 2020 | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

"Chodíme okolo často, ale musím mít fenku na vodítku. Je to ještě štěně, tolik neposlouchá. Mám strach, že by mohla vběhnout do silnice," komentovala Hana Burešová venčící malou Border kolii.