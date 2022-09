"Jsme strašně rádi, že můžeme po letech přivítat ve škole i rodiče. Já sám jsem nastupoval do funkce ředitele v období, kdy platila všemožná omezení a tak je to pro mě svým způsobem premiéra v podobě normálního zahájení školního roku," nechal se slyšet Dalibor Ovečka, ředitel ZŠ Jana Železného.

První školní den na ZŠ Jana Železného v Prostějově

Škola otevřela čtyři první třídy.

"Máme sedmdesát sedm prvňáčků. Rozdělili jsme je do čtyř tříd, aby probíhala výuka co možná nejkvalitněji. Snažíme se ve třídách držet počty dětí okolo dvacítky, což má podle mě smysl. Doba, kdy se třídy naplňovaly ke třiceti žákům, už je dávno pryč," komentoval ředitel.

Srdeční záležitost pro dlouholetého ředitele.

"Vracím se sem vždycky rád, protože jsem zde prožil krásných pětatřicet let. Čtyři otevřené první třídy, to je nejvyšší počet v Prostějově. Jsem rád, že zájem o docházku právě na Železného trvá, je to známkou kvality," řekl Deníku bývalý ředitel školy Jan Krchňavý s tím, že na všech prostějovských školách nastoupí okolo čtyř sta osmdesáti prvňáčků.