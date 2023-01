Praskla voda a Viktorka šla na svět o pár dnů dříve. "Těhotenství bylo v pořádku, i když na začátku bylo rizikové. Postupně se vše dostalo do normálu a neměla jsem žádné problémy," popsala dvaadvacetiletá maminka s tím, že termín porodu byl až 5. ledna. "Prvního mi ale praskla voda, tak jsme jeli dopoledne do porodnice. Žádné komplikace ale nenastaly, máme psa a ještě před tím, než jsme jeli do nemocnice jsme ho odvezli na hlídání ke známým."