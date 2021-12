"Pro rok 2022 nám předložil dopravce, v souladu s platnou legislativou a na základě uskutečněných jednání, finanční model, na základě kterého je odhadováno navýšení kompenzace o 4.021 milionu korun oproti roku letošnímu. Důvodem navýšení je snížení tržeb jízdného, zvýšení mezd řidičů (na základě připravovaného Usnesení vlády ČR o minimální mzdě), které způsobí nárůst mzdových prostředků a odvodů na sociální a zdravotní pojištění o 857 tisíc korun oproti roku 2021," vysvětluje náměstkyně primátora Alena Rašková s tím, že další nárůst je způsoben například odhadovaným zvýšením spotřební daně u pohonných hmot nebo zvýšením inflace.

Autobusové linky zůstanou na stejné ceně.

"Jízdné v městské hromadné dopravě se zdražilo od ledna letošního roku z devíti na dvanáct korun a ve stejné výši bude i v roce 2022," informoval Deník 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že město ročně doplácelo v uplynulých letech na hromadnou dopravu přibližně 36 milionů korun.

Městskou hromadnou dopravu v Prostějově zajišťuje společnost FTL - First Transport Lines a.s., která ve městě provozuje patnáct linek městské hromadné dopravy. Dodatek pro následující kalendářní rok s finančním modelem obsahujícím výši kompenzace, ekonomicky oprávněné náklady, čistý příjem a výnosy odsouhlasilo městské zastupitelstvo minulý týden.

Jednotlivá jízdenka stojí 12 korun, zlevněné jízdné pro seniory, školáky a studenty činí tři koruny. Děti do šesti let jezdí zdarma. Měsíční jízdenka stojí 300 korun. Nárok na bezplatnou přepravu mají například senioři nad 70 let a příslušníci státní či městské policie.