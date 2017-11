Protidrogový vlak v Prostějově šokuje. Zaujme všechny smysly, i čich

FOTOGALERIE, VIDEO / Syrové, drsné, bez příkras. Jedno se musí protidrogovému vlaku nechat: bez dojmů návštěvníka stěží zanechá.

A na to také spoléhají jeho tvůrci. "Pracujeme s emocemi. Chceme, aby si odsud lidé něco odnesli a v hlavě už jim vzpomínka na tuto prohlídku zakotvila," uvedl autor vlaku, Pavel Tuma, jehož výtvor je během čtvrtku k vidění na hlavním nádraží v Prostějově.



Původně zanedbané železniční vagony postupně proměnil Tuma v pojízdnou expozici, která ovšem neobsahuje jen exponáty v podobě drogového kufříku či poutavě udělané soupisy drog.

Vlak totiž působí na všechny smysly. Včetně čichu. Zejména pak ve squatu, kde řada drogově závislých dříve či později kvůli nedostatku peněz končí.



A právě tento vagón obsahující nepořádek i provizorní záchod zaujal i některé návštěvníky.

"Jak mohou žít lidé mezi tím nepořádkem. Je k neuvěření, že si toho nevšímají," poznamenala Tereza Hudečková, jedna ze studentek, která navštívila vlak ve čtvrtek. "Určitě bych ale vlak znovu navštívila," dodala.



Se spolužáky se stala svědkem také životní proměny slečny, která se postupně zapletla s drogami. Začátek byl přitom nevinný: alkohol a cigarety.

Pak ale přišla marihuana a ještě horší drogy. Nakonec se dokázala z problémů za pomoci přátel, rodiny a odborníků dostat. Ne všichni však měli takové štěstí, včetně jejího okolí.



V průběhu pak studenti vyplňovali i dotazník, hodnotili situace z filmu, psali, jak by se zachovali oni. "Určitě to bude mít efekt. Určitě to bude mít efekt, i když v některých okamžicích se třeba děti budou smát. O samotě si ale informace a dojmy určitě přeberou," je si jistá pedagožka Pavla Kovářová s tím, že jí prohlídka také zasáhla.



Lidé mají stále ještě šanci vlak navštívit. Přístupný bude i po páté hodině, protože dopoledne byl určený zejména studentům.