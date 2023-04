Protidrogový vlak přijel do Prostějova ukázat místním dětem, co znamená závislost. Revolution Train je multimediální vlaková souprava šesti vagonů. Vagony jsou upraveny, aby připomínaly nebezpečná místa ze světa závislostí, drog a jejích důsledků. Bar z diskotéky, silniční bouračka, výslechová místnost, squat.

Protidrogový vlak má tradiční zastávku v Prostějově. Na hlavním nádraží již byl posedmé. Foto: Jan Bílek | Foto: Deník/VLP Externista

Na každé místě se promítá film, který uvádí mladé do děje. "Děti sledují film a pak se zvedne plátno. To, co bylo předtím pouze na plátně, se objeví před nimi," vysvětluje autor projektu Pavel Tůma. "Snažíme se být interaktivní."

VIDEO: Drsná realita. Protidrogový vlak zastavil na prostějovském nádraží

Příběh má inspirovat a ukázat, jak snadné je do drog spadnout. Příběh filmu je inspirován osobní tragickou zkušeností kamaráda autora projektu a sleduje postupné propadání závislosti, důsledky a zničené životy. Během průchodu vlakem vyplňují děti anonymní dotazník, který přispěje daty do průzkumu a meziměstského srovnání.

Protidrogový vlak v Prostějově ukázal i feťácké doupě

"Máme lepší data než úřad vlády. Z našich průzkumů vychází, že máme víc patnáctiletých kuřáků, než se odhaduje, a že slovenské děti netrpí sebepoškozováním tolik jako české," říká Pavel Tůma.

Začíná to výchovou

"Děti jsou často přehnaně chráněny. V momentě, kdy dospějí a jsou konfrontovány s neznámou situací, jsou šokovány. Sáhnou po lécích, které vidí v reklamě," popisuje autor projektu.Poměr financování protidrogových projektů je podle něj katastrofický. "Na prevenci jde pouze 3,6 procenta a 96 procent peněz jde na řešení důsledků," srovnal.

Projekt protidrogového vlaku vznikl už v roce 2005, ale na cestu se vydal až o 10 let později. Od té doby byl ve více než 240 městech napříč Českem, Slovenskem, Německem a Polskem. Vlak nyní míří do Valašského Meziříčí, Rožnova a Frenštátu.

Jan Bílek