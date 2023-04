Na další pouť Českou a Slovenskou republikou vyrazil v dubnu unikátní protidrogový vlak Revolution train. Mezi jeho zastávkami nechybí ani Prostějov. Na hlavním nádraží se objeví 165 metrů dlouhá vlaková souprava v pondělí 17. dubna.

Protidrogový vlak v Prostějově - 4. dubna 2019 | Foto: Deník / Hana Nevrlá

Jedná se o již sedmou návštěvu našeho města. V minulém roce navštívilo vlak více než čtyři stovky žáků prostějovských škol a přes sto zvědavců z řad široké veřejnosti.

Vlakovou soupravu Revolution train tvoří celkem šest stříbrných vagonů, které jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů. Souprava měří 165 metrů a v jejím interiéru je instalována 5D projekce, která ukazuje hrozby závislostí a vede k zamyšlení o hodnotách lidského zdraví a svobody.

Vlak v Prostějově zastaví v železniční stanici hlavního vlakového nádraží na dva dubnové dny, a to v pondělí 17. 4. 2023 a v úterý 18. 4. 2023. Oba dny bude vlakový program v době od 8 do 14.20 hodin vyhrazen pouze pro objednané školní skupiny. Následně bude od 14.30 do 18:00 hodin vlak přístupný široké veřejnosti.

Délka programu je 100 minut a vstup pro zájemce je zdarma. Minimální věk návštěvníků vlaku je 10 let a je doporučeno, aby děti ve věku 10 - 12 let byly doprovázeny dospělou osobou, nejlépe rodiči. Prohlídku absolvuje vždy skupina složená maximálně z 15 osob.