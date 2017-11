Unikátní Protidrogový vlak míří do Prostějova. Takto vypadá

FOTOGALERIE / Nenechte si ujít jedinečnou možnost navštívit protidrogový vlak, který během svého turné zítra ráno dorazí na prostějovské hlavní nádraží. Jedná se o unikátní nástroj, který pomáhá s protidrogovou prevencí.

Dopoledne vlak navštíví děti ze základních škol. Od půl čtvrté odpoledne pak bude otevřen pro veřejnost.



„Vlak jsme už navštívili, když byl v Olomouci a přesvědčili jsme se, že určitě má význam ho dostat do Prostějova. Tvoří ho celkem šestice vagonů, návštěvníci procházejí příběhem, který sledují v několika multimediálních kinosálech. Po každé části filmu se zvedá projekční plátno, za nímž je nainstalována věrná kopie místa, která přímo souvisí s dějem příběhu,“ popsal návštěvu náměstek primátorky Pavel Smetana.



„Program ukazuje hrozby závislostí a vede k zamyšlení o hodnotě lidského zdraví. Zajímavé je i to, že interiér vlaku svou konstrukcí odpovídá křehkosti a genialitě lidského těla,“ dodávají autoři projektu.



Prohlídky pro veřejnost začínají od 15.30 přibližně každých dvacet, poslední vychází v 18.20. Minimální věk je 10 let a kapacita vlaku je omezena.



Za vstupné návštěvníci zaplatí symbolických dvacet korun a žáci škol neplatí nic. Vstupné je totiž dotováno z finančních prostředků Statutárního města Prostějov.