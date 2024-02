Koncertní vystoupení dvou stálic české rockové scény se odehraje v Prostějově. Kapely Protheus a Komunál přijedou v rámci celorepublikového turné do Společenského domu. Bude to v sobotu 16. března a díky soutěži s Deníkem lze získat vstupenky zdarma.

Zpěvák Jan Macků se coby Protheus vrátil na pódium kolínského městského společenského domu. | Foto: Deník/Zdeněk Hejduk

Obě kapely se chystají objíždět od začátku března Českou republiku s programem Sex, Pivo a Rock'n'roll tour 2024. "Bude to show, bude to propojení, bude to radost z hudby a z toho, že můžeme být spolu. Koncerty Protheus a Komunál se budou prolínat a vše vyvrcholí společným finále," popisuje kapela Protheus.

Prostějovský koncert bude teprve druhou zastávkou kapel na Moravě. Den předtím se spřátelené skupiny předvedou v Hranicích. Vstupenky na koncert se prodávají prostřednictvím sítě Ticketstream. Zkusit štěstí bude možné i s Prostějovským deníkem, který ve spolupráci s pořadatelskou agenturou Mamut agency připraví soutěž o volňásky.

