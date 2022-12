Nápad se zrodil na zahraniční misi. "Byli jsme v situaci, kdy nám nebylo nejlépe, ale současně jsme si uvědomili, že jsou na tom někteří lidé mnohem hůře než my. Rozhodli jsme se, že můžeme pomoci a proto jsme věnovali část svého platu na charitativní pomoc," vysvětluje důvody pomoci Miroslav Kadavý, jeden z devíti vojáků z týmu Scan Eagle, kteří pravidelně přispívali.

Cílem byla pomoc konkrétnímu člověku.

"Hledali jsme osoby, kterým by se naše pomoc nejvíce hodila. Vybírali jsme v různých institucích, nakonec padla naše volba na maminku malé Emy Hnízdilové," uvedl Kadavý s tím, že se nejedná o první akci podobného typu.

"Již dříve jsme podpořili holčičku a pak i jednu mateřskou školu v Olomouci. Tehdy se jednalo o sběr víček a nasbírali jsme jich obrovské množství," dodává voják.

Darované peníze usnadní Emičce výuku.

"Informace o tom, že bychom měli dostat nějaké peníze přišla jako blesk z čistého nebe. Vůbec jsem o tom nevěděla, řekli mi to tady v Jistotě, že nás zařadili do programu," uvedla Emina maminka Lucie Hnízdilová, která pokračovala: "Za darované peníze koupím dceři iPad, do kterého nám škola nainstaluje speciální výukové programy."

Střední, základní a mateřskou školu Jistota o.p.s. navštěvuje okolo sedmdesáti dětí se speciálními potřebami, se souběžným postižením více vadami.

Prostějovský specializovaný útvar - 533. prapor bezpilotních systémů ´generálmajora in memoriam Josefa Dudy vznikl v lednu roku 2020. Jedná se o jedinou jednotku svého druhu v České republice.