"Jedná se o metodu na léčbu patologií žlučových cest, břišní popřípadě jater. Ohebným endoskopem se dostáváme cestou jícnu, žaludku až k vyústění žlučových cest v tenkém střevě," popisuje Jaroslav Maceček, primář gastroenterologického oddělení Nemocnice Prostějov, jenž pokračoval: "Unikátní metoda má kratší vodič přibližně o délce dva půl metru, oproti dlouhé metodě, která využívá vodič délky přes čtyři metry."

ERCP je speciální endoskopicko-radiologická metoda na vyšetřování a terapii chorob žlučových cest a slinivky břišní. Endoskopista (operatér) zavede do ústy speciální endoskop s boční optikou do dvanácterníku, do místa vyústění žlučových cest a vývodu slinivky břišní a pomocí rentgenového záření a kontrastní látky zobrazuje žlučové cesty a v některých případech i vývod slinivky břišní.

Pracovním kanálem endoskopu pak může zavádět do pacienta nejrůznější nástroje. Metoda slouží k diagnostice a léčbě zánětů, nádorů nebo odstraňování žlučových kamenů.

V Česku se častěji provádí ERCP za použití dlouhých vodičů, ačkoliv v západní Evropě a USA je krátká metoda běžná. I proto Nemocnice AGEL Prostějov aktivně vzdělává odborníky v této oblasti.

„Na dnešním workshopu pro gastroenterology jsme představili krátkou metodu, nástroje, které se při této metodě používají, a v praktické části jsme si ukázali, jak jsme metodu modifikovali a jak se provádí v praxi. ERCP je invazivní metoda a má svá rizika,“ popisuje primář Maceček a dodává, že endoskopické zákroky jsou oproti klasické otevřené operaci i přes rizika bezpečnější.

Gastroenterologické oddělení Nemocnice Prostějov nabízí miniinvazivní postupy a metody. Lékaři ročně provede více než 3000 endoskopií a čekací doba je minimální, u plánovaných výkonů v řádu několika dnů. Oddělení rovněž sleduje a léčí pacienty s chorobami zažívacího ústrojí, jako je onemocnění jater, žlučových cest, slinivky břišní, žaludku, tenkého s tlustého střeva.